普段は可愛らしいお顔を見せてくれるという猫さん。しかし、眠っていると、飼い主も思わず笑ってしまう『寝ピク』を見せるのだとか！その様子がSNSに投稿されると、記事執筆時点で184万回も再生され、「思ったよりも凄かったw」「やられました 爆笑w」といった声が寄せられました！

【動画：「想像のかなり斜め上ｗ」眠っている猫を間近で観察していると…衝撃の光景】

️普段は可愛いラテちゃん

Instagramアカウント「める &ひげ子 &ラテ &おと （@mel._.neko)」さまは、4匹の猫「メル」ちゃん、「ひげ子」ちゃん、「ラテ」ちゃん、「おと」ちゃんの暮らしを発信しています。

今回ご紹介するのは、マンチカンの男の子・ラテちゃん。ラテちゃんは、普段クリッとしたおめめが可愛らしい猫さんなのだそう。

しかし、ある日のこと。ラテちゃんが眠っている様子を間近で見ていた飼い主さんは、ある光景を目撃することに--

️眠っていると…

眠っているラテちゃんを間近で観察していると……

突然、ピクピクピクッと顔を震わせ始めたラテちゃん。さらに……

白目をうっすら見せながら、さらに頭全体がピクピクッ！

終わったかと思いきや、最後はお口付近がピクッ、ピクッと動き、余韻も残していたとか。

️想像の上をいく様子が話題に

この様子を見て、飼い主さんは思わず笑ってしまったそうですが、念のため、1週間後の予防接種でかかりつけの動物病院に動画を見てもらうとのことです！夢でも見ていたのでしょうか？

そんなラテちゃんの寝ピク姿は、Instagramでも話題に！コメント欄には「想像のかなり斜め上を行っていて笑ってしまいましたw」「あるある！めちゃピクつく時w」「想像以上の寝ピクで吹き出してしまいましたw」といった声が寄せられています。

普段はとっても可愛らしいお顔立ちのラテちゃん。もちろん寝ピク顔も愛らしいですが、Instagramアカウント「める &ひげ子 &ラテ &おと （@mel._.neko)」さまにて普段の様子が紹介されていますよ！

ラテちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「める &ひげ子 &ラテ &おと 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。