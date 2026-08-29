大幅なルール変更に反響続々！

2026年9月1日より、改正道路交通法が施行され、私たちの生活に密着した「生活道路」における自動車の法定速度がこれまでの時速60kmから時速30kmへと大幅に引き下げられます。

施行を目前に控えたこの大きな交通ルールの変更に対し、インターネット上では期待や不安を含めた様々な反響が寄せられています。

【画像】覚えておこう！これが「30km／h規制」の対象となる道路の特徴です！画像で見る（11枚）

まず、今回の法改正の対象となる生活道路とはどのような道なのでしょうか。

生活道路には法律上の明確な定義はありませんが、主に住宅街や商店街、学校の周辺など、地域住民の日常生活に利用される比較的狭い道路を指します。具体的には、中央線や中央分離帯などが設けられていない道路が該当します。

これまでは、最高速度の標識がない一般道路の法定速度は一律で時速60kmとされていましたが、9月1日からは、こうした中央線などのない生活道路に限り法定速度が時速30kmへと変更されます。

ただし、すべての道路が時速30kmになるわけではありません。中央線や車両通行帯が設けられている道路や、中央分離帯やワイヤーロープなどで対面通行が分離されている道路、そして高速道路や自動車専用道路などはこれまで通り時速60kmのままです。

また、道路標識や道路標示によって最高速度が時速40kmなどに指定されている場合は、その指定速度が優先されます。

注意しなければならないのは、うっかりこれまで通り時速60kmの感覚で生活道路を走行してしまうと、時速30km以上の速度超過となり、違反点数6点が科せられる点です。

これは行政処分前歴がない人でも一発で免許停止処分となる重い違反であり、ドライバーは知識をアップデートし、身を引き締めて運転する必要があります。

なぜこれほど大幅な引き下げが行われるのかというと、歩行者の命を守るためです。

警察庁のデータによると、クルマと歩行者が衝突した際、クルマの速度が時速30kmを超えると歩行者の致死率が急激に上昇することが明らかになっています。

時速20kmから30kmでは致死率が約0.9％であるのに対し、時速30kmから40kmになると約3.0％に跳ね上がり、時速50kmから60kmでは実に17.4％にも達します。

重大な交通事故を防ぎ、万が一事故が起きても命を守るためには、速度を時速30km以下に抑えることが不可欠なのです。

このような目的で行われる法改正に対し、ネット上では歓迎する声がある一方で、実効性を問う厳しい意見が相次いでいます。

歩行者の安全を重視するユーザーからは「良い事だと思います。スピードの出し過ぎで事故が起きる確率も減るだろうし、事故っても重大な事故にならないと思う」と賛同する声が上がりました。

しかし、寄せられた反響の多くは、新たなルールの取り締まりに関する懸念に集中しています。多くのユーザーが「現状でも時速30km制限の生活道路を時速50km位で暴走している輩が多い。徹底的に速度違反の取り締まりをお願いしたい」と、現状の無法地帯ぶりを指摘しています。

また、「もともと制限を守って走る車はほとんどいない。警察は一時停止違反くらいしか取り締まらないから、しっかりとスピードメーターでチェックして違反車両を厳しく罰してほしい」といった、実効的な取り締まりを強く求める意見が目立ちました。

さらに具体的な対策に踏み込む声も多く、「制限速度を引き下げるだけでなく、移動式オービスを色々な場所に設置して、違反者を取り締まって速度を守るように仕向けないと意味がありませんよね」という指摘や、「時速30km以上で走っている車両をどのように取り締まるかが課題だと思う」と警察の運用体制を危惧する声も上がっています。

実際、「うちの前もゾーン30ですが、まず守っている人はいませんし、取り締まりも見たことありません。警察がもっとしっかりしないと違反や事故はなくならないと思う」というリアルな実体験も寄せられており、ルールの形骸化を心配する声は少なくありません。

また、制限速度を遵守を心がける優良ドライバーからは、「どうせ速度を守らないで、遵守している運転手を煽って来たりする輩がいるのだろう」「車間距離保持義務違反も厳しく罰してほしい」といった切実な声も聞かれました。ルールを守る側が危険な目に遭わないような環境作りも、同時に求められていることが浮き彫りになっています。

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いよいよ始まる生活道路の時速30km規制ですが、法律が変わることで致死率を下げる効果が期待される一方で、ネット上の声が示す通り、ドライバー一人ひとりのモラルと警察による適切な取り締まりが伴わなければ真の安全向上には繋がりません。

歩行者もクルマも安心して通行できる地域社会を実現するためには、私たちドライバーが交差点や建物の陰から人が出てくるかもしれないという危険予測を常に行い、心に余裕を持った運転を心がけることが何よりも重要になります。