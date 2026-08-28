【爆笑】突如大暴れを始めた柴犬、急激に失速してそそくさと退散する姿に「そりゃそーだろ」

【尊い】雷でお留守番していた柴犬が天使すぎる！父ちゃんの「どこ行くん？」に先回りして通せんぼ

【また大惨事】法事の間 放置した柴犬をほったらかしたまま寝ようしたら…

チャンネル情報

笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし 2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の 波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルです https://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0