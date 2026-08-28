【大暴走】目薬を嫌がる柴犬が覚醒！？逃げ回る柴犬と飼い主の白熱する攻防戦に腹筋崩壊
YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【目薬】この直後、柴犬がまさかの大暴走を始めましたw」と題した動画を公開しました。動画では、目薬をさそうとする父ちゃんと、全力で拒否して逃げ回る柴犬のまめたろうの、面白おかしい攻防戦が収められています。
最近、目やにが多くなってきたというまめたろうのため、目薬をさすことにした父ちゃん。動画サイトで学んだ知識を活かし、後ろから点眼するスタイルで挑みます。しかし、まめたろうは目薬に気づくと即座に逃走。父ちゃんは「目薬ささせろぉぉぉお」と必死に追いかけますが、まめたろうを思っての行動にもかかわらず、まるで悪者のように見えてしまいます。
その後、自ら逃げ場のないベッドの隅へ入り込んだまめたろう。父ちゃんはここぞとばかりに点眼を試みますが、大きく外れてしまい、まめたろうの頭は目薬のしずくだらけに。さらに、ピンチから逃れたいまめたろうは完全に覚醒し、遊びモードに突入。ベッドの上と下を猛スピードで飛び回り、父ちゃんの「座って」「待って」という声にも耳を貸さず、大暴走を始めました。
作戦を変更し、いつも歯磨きをする時の仰向けスタイルで抱っこを試みるも、あっけなく見破られて失敗。最終的に、ティッシュに目薬を染み込ませて目の周りを優しく拭くという妥協策をとることに。これにはまめたろうも大人しく応じました。
激しい戦いを終えた2人はすっかりクタクタになり、まめたろうは水をガブ飲みして喉を潤します。シニア犬のケアに奮闘する飼い主の愛情と、やんちゃなまめたろうの元気いっぱいな姿に、思わず笑みがこぼれる心温まる映像でした。
最近、目やにが多くなってきたというまめたろうのため、目薬をさすことにした父ちゃん。動画サイトで学んだ知識を活かし、後ろから点眼するスタイルで挑みます。しかし、まめたろうは目薬に気づくと即座に逃走。父ちゃんは「目薬ささせろぉぉぉお」と必死に追いかけますが、まめたろうを思っての行動にもかかわらず、まるで悪者のように見えてしまいます。
その後、自ら逃げ場のないベッドの隅へ入り込んだまめたろう。父ちゃんはここぞとばかりに点眼を試みますが、大きく外れてしまい、まめたろうの頭は目薬のしずくだらけに。さらに、ピンチから逃れたいまめたろうは完全に覚醒し、遊びモードに突入。ベッドの上と下を猛スピードで飛び回り、父ちゃんの「座って」「待って」という声にも耳を貸さず、大暴走を始めました。
作戦を変更し、いつも歯磨きをする時の仰向けスタイルで抱っこを試みるも、あっけなく見破られて失敗。最終的に、ティッシュに目薬を染み込ませて目の周りを優しく拭くという妥協策をとることに。これにはまめたろうも大人しく応じました。
激しい戦いを終えた2人はすっかりクタクタになり、まめたろうは水をガブ飲みして喉を潤します。シニア犬のケアに奮闘する飼い主の愛情と、やんちゃなまめたろうの元気いっぱいな姿に、思わず笑みがこぼれる心温まる映像でした。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし 2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の 波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルです https://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0