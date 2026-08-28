ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流で、ネパール警察は、27日までに389人が死亡したと発表しました。

ネパール警察は27日、中国との国境付近で発生した大規模な土石流による死者が389人に増えたと明らかにしました。

行方不明者は800人を超え、夜を徹しての捜索活動が続いていますが、各地でインフラが破壊され、地上での救助作業は難航しています。

記者

「首都・カトマンズの病院には被災地で救助されたけが人などが次々と運び込まれていて、家族や親族が行方不明になっている人たちが確認に訪れています」

一方、連絡が取れなくなっている日本人5人の安否も依然として確認できないままです。

日本人5人の観光ツアーを手配したというネパールの旅行会社によりますと、5人は幼い子どもを含む家族とみられ、土石流が起きた26日の朝に中国側からネパールに入り、カトマンズに向かう予定だったということです。

国境付近を移動中に巻き込まれてしまった可能性があり、ネパール人の運転手も行方がわかっていないということです。