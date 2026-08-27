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2001年東京・新宿歌舞伎町の雑居ビルで44人が死亡した火災から25年となるのを前に、東京消防庁歌舞伎町のビルなどの一斉立ち入り検査を行いました。

2001年9月1日、歌舞伎町の雑居ビルで起きた火災では、3階と4階であわせて44人が死亡しました。

火災から25年となるのを前に、現場で活動した消防隊員が当時の状況を振り返りました。

当時活動した消防隊員
「排煙用の窓から逃げようとした様子のまま亡くなっていた。窓際のところにすすに覆われたような形で、多くの方が折り重なるようにいた状況が心に残っている」

この火災を巡っては、階段に多くの物が置かれていたことで、防火扉が閉まらなかったことなどが問題とされ、消防法が改正されるきっかけとなりました。

そして27日、東京消防庁は、歌舞伎町の雑居ビルなどおよそ300棟に一斉立ち入り検査を行い、階段や共用廊下に物が置かれていないかなどを確認しました。

検査にあたって市川博三消防総監は、「火災予防行政の推進に全力で取り組んでいきたい」としています。