「知っておきたい」気を遣うほど雑に扱われる理由。人間関係で損しないための心理学的対処法
心理カウンセラー・公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、YouTubeチャンネル「公認心理師いがぐりこの人間関係がラクになる心理学」で、「気を遣うと雑に扱われる。相手が調子に乗る理由と対処法【公認心理師が解説】」と題した動画を公開した。
動画では、相手に配慮しているにもかかわらず雑に扱われてしまう原因と、その状況から抜け出すための具体的な対処法を解説している。
栗林氏はまず、相手に気を遣うほど雑に扱われる理由の1つ目として、「それ嫌です」「困るんです」という合図が相手に届いておらず、「この人は何でも受け入れてくれる安全な人だ」と誤解させてしまうからだと定義する。
空気が悪くなるのを防ぐため、つい愛想笑いをしたり話を合わせたりすることで、相手は自分の失礼な言動に気付かず遠慮をなくしていくという。
続けて2つ目の理由として、過去の家庭環境などに起因する「体の恐怖」を挙げた。
子供の頃に不機嫌な大人がいる環境で育つと、自分を守る唯一の方法が機嫌を先回りして読むことだったため、大人になっても相手の不機嫌をそのままにしておくことが「自分の安全が脅かされる恐怖」と無意識に結びついてしまい、自分を抑え込んで相手を気遣ってしまうと語る。
このような状況から抜け出すため、限界が来て突然怒りをぶつけて相手を変えようとするのは逆効果だと指摘。
栗林氏は、効果的な対処法として「相手の不機嫌から自分を守るためだったんだな」と自身の防衛反応に気付くことの重要性を説く。
「相手の機嫌は相手のもの」と考え、自分の責任から切り離すことが大切だという。
さらに、相手が失礼な態度を取った時は愛想笑いや相槌をお休みし、落ち着いて短い返事をした後、「相手の顔色を見ずにその場を離れる」という実践的な方法を提案した。
最後に栗林氏は、その場を離れた後に「何も恐ろしいことは起きなかった」という事実を現実の経験として積み重ねることで、自分をすり減らす癖が自然と減っていくと総括した。
この動画は、人間関係で気を遣いすぎて疲れてしまう人々にとって、自分の心を守りながら状況を改善するためのヒントとなる内容である。
動画では、相手に配慮しているにもかかわらず雑に扱われてしまう原因と、その状況から抜け出すための具体的な対処法を解説している。
栗林氏はまず、相手に気を遣うほど雑に扱われる理由の1つ目として、「それ嫌です」「困るんです」という合図が相手に届いておらず、「この人は何でも受け入れてくれる安全な人だ」と誤解させてしまうからだと定義する。
空気が悪くなるのを防ぐため、つい愛想笑いをしたり話を合わせたりすることで、相手は自分の失礼な言動に気付かず遠慮をなくしていくという。
続けて2つ目の理由として、過去の家庭環境などに起因する「体の恐怖」を挙げた。
子供の頃に不機嫌な大人がいる環境で育つと、自分を守る唯一の方法が機嫌を先回りして読むことだったため、大人になっても相手の不機嫌をそのままにしておくことが「自分の安全が脅かされる恐怖」と無意識に結びついてしまい、自分を抑え込んで相手を気遣ってしまうと語る。
このような状況から抜け出すため、限界が来て突然怒りをぶつけて相手を変えようとするのは逆効果だと指摘。
栗林氏は、効果的な対処法として「相手の不機嫌から自分を守るためだったんだな」と自身の防衛反応に気付くことの重要性を説く。
「相手の機嫌は相手のもの」と考え、自分の責任から切り離すことが大切だという。
さらに、相手が失礼な態度を取った時は愛想笑いや相槌をお休みし、落ち着いて短い返事をした後、「相手の顔色を見ずにその場を離れる」という実践的な方法を提案した。
最後に栗林氏は、その場を離れた後に「何も恐ろしいことは起きなかった」という事実を現実の経験として積み重ねることで、自分をすり減らす癖が自然と減っていくと総括した。
この動画は、人間関係で気を遣いすぎて疲れてしまう人々にとって、自分の心を守りながら状況を改善するためのヒントとなる内容である。
YouTubeの動画内容
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公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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