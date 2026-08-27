イタリアとドイツの親善試合

男子バレーボールで衝撃のスコアが生まれた。26日（日本時間27日）にイタリアで行われたイタリアとドイツの国際親善試合。第1セットが歴史的な大激闘となり、「66-64」という見慣れぬ数字が刻まれた。

欧州同士の国際親善試合は第1セットから前代未聞の展開となった。25点先取のはずが、デュースに次ぐデュース。約1時間半の激闘の末、ドイツが66-64で1セット目を取った。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xも「64-66。1セット。1時間29分。イタリアとドイツがバレーボール史上最長かもしれないセットをプレーした。親善試合だが、誰もが本気で戦っていた」と驚きの絵文字とともに紹介した。

衝撃のスコアに海外ファンから「これは馬鹿げている」「常軌を逸している」「WOW」「オーマイガー」「正真正銘の狂気」などと仰天した声が相次いでいる。

試合はイタリアが3-2（64-66、25-22、23-25、25-22、15-12）のフルセットで制している。



（THE ANSWER編集部）