阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６８）が２６日、中日戦（バンテリンドーム）のゲスト解説（毎日放送）に登場。１７日に８１歳で死去した横浜高・渡辺元監督との秘話を明かした。

この日の中日先発は渡辺氏の教え子でもあるプロ２２年目の涌井秀章投手（４０）。岡田顧問は「打てないイメージが強いよなあ」と、若いころから何度も対戦してきた右腕について振り返った。

さらに話題は涌井が横浜高からプロ入りした２００４年のドラフトへ。岡田顧問は「渡辺監督と一緒にしゃぶしゃぶ食うたよ。ほんなら『監督やるなら涌井やったのに』って言うてた」と回顧し、「ほなくれよ〜。くれとったらよかった（笑い）」と岡田節で笑わせた。

岡田顧問が阪神監督に就任したのは２００４年。涌井は同年のドラフトで西武からドラフト１位指名でプロ入りした。一方の阪神は自由獲得枠で能見、岡崎を獲得したことから一巡目指名の権利を持っていなかった。

また当時の渡辺氏は体調が万全ではなかったという。それでも「（普段は）あんまアルコール飲まれへんかったんやけど、俺の前では『ワイン１杯じゃなくて２杯飲ませてくれ』って言ってはった」と懐かしそうに振り返っていた。