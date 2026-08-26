福岡市博多区（観測地点：福岡空港）で8月26日午後、最高気温40.4℃を観測し、福岡市では初の酷暑日となりました。観測史上1位を更新し、午後3時の時点で全国で最も暑くなりました。



福岡県太宰府市でも40.3℃を観測し、観測史上1位を更新し、酷暑日となりました。



気象庁は4月、最高気温が40℃以上の日を「酷暑日」と呼ぶことを決定しました。8月3日には太宰府市で40.2℃となり、福岡県内で初めての酷暑日を観測していました。





午後3時までの最高 気温 は、全国で高い順に次の通りです。【全国の最高 気温 】午後3時まで 福岡市 博多区40.4℃（観測史上1位の値を更新） 酷暑 福岡県 太宰府市40.3℃（観測史上1位の値を更新） 酷暑 佐賀県 伊万里市39.8℃（観測史上1位の値を更新） 徳島県 美馬市39.4℃ 佐賀県 白石町39.3℃ 熊本県 八代市39.2℃（観測史上1位の値を更新） 熊本県 甲佐町39.1℃ 福岡県 久留米市39.1℃ 名古屋市 愛知県 千種区39.1℃10 香川県 三豊市39.0℃ 福岡市 中央区39.0℃（観測史上1位の値を更新）経験したことがない危険な暑さで、熱中症に厳重な警戒が必要です。環境省と気象庁は 気温 が著しく高く危険な暑さになることが予想されるとして、九州全県に熱中症警戒アラートを発表しています。エアコンなどを適切に使ってできるかぎり涼しい環境で過ごし、水分、塩分を補給してください。 高齢者 や子どもなど熱中症になりやすい人には、身近な方が見守りや声かけをしてください。熱中症になった人は首や脇、脚の付け根など太い血管がある部分を冷やしてください。もし意識がはっきりしない、水分を取ることができない場合は救急車を呼んでください。