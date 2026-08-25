相模原市の高校2年の男子生徒が死亡した事件。「男子生徒は乗用車に追いかけられ、その車に乗っていた人物から暴行を受けた」と男子生徒の知人が説明していることが分かりました。

神奈川県相模原市の農道。あたり一面草で覆われているこの場所に、花が手向けられていました。

きのう死亡が確認された高校2年の清水刹那さん（17）。事件が発覚したのは、先週土曜日の午前3時ごろ。女性から119番通報がありました。

通報した女性

「17歳の男性が殴られたようだ」

警察官が駆けつけたとき、清水さんは既に意識がなく、病院に運ばれましたが、きのう未明に死亡が確認されました。

清水さんの知人

「ポジティブで明るくて、みんなを元気にさせてくれるタイプ。そのおかげで助けられたことも何回もある」

「空で待ってろよと、俺らを空から見守っててほしい」

清水さんに一体何があったのか。現場近くの防犯カメラには、バイクが車に追われるような様子が写っていました。

先週土曜日の未明、相模原市に住む高校2年の清水刹那さんが倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された事件。

記者

「17歳の男子生徒は、こちらの農道で倒れていました」

現場はJR相模線番田駅から600メートルほど離れた畑が広がる一帯。付近には高校もあります。近くに住む人は…

近くに住む人

「（現場付近の道は）住民の人しか使わないですよね。（Q.夜の人通りはどうですか？）たぶんないと思います」

「本当に街灯がぽつりぽつりあるくらい、うす暗い感じ」

警察によりますと、事件前、清水さんは友人3人とバイク2台に分乗し走行していたと、清水さんの知人が証言しているということです。

通報の30分ほど前の午前2時30分ごろ、現場近くの防犯カメラの映像です。画面の奥から通り過ぎたのは、1台のバイクと乗用車。清水さんのバイクなのでしょうか、乗用車が距離を空けずにバイクを追いかけるように走っています。

その後、清水さんが暴行を受けたのか…午前3時ごろ、清水さんの知人女性から119番通報を受け、警察官などが現場に到着すると、事件後に駆けつけたとみられる10代の男女4人がいて、清水さんが乗っていたとみられるバイクが残されていました。

清水さんの知人は、警察に対し「清水さんは乗用車に追いかけられ、その車に乗る人物から暴行を加えられた」と話しているということです。

捜査関係者によりますと、清水さんの頭には外傷があり、清水さんのほかに少年1人も暴行され、軽傷だということです。

現場近くの防犯カメラには、通報の15分後、午前3時15分ごろに、現場のある画面右側から左側に向かって救急車が走る様子が写っていました。

当時、現場を通りかかった人は…

現場を通りかかった人

「警察の方が数名いて、この辺で暴力事件などがあって。救急車も来たらしいんですけど、話を聞きたいと言われた」

警察は、清水さんが事件に巻き込まれたとみていて、あす司法解剖を行い、死因などを調べる方針です。