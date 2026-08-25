大病院から追い出されるのは患者のためだった！血液内科の「逆紹介」がもたらす本当のメリット

「合コンって何ですか？」医師が驚愕した若者の恋愛事情とマッチングアプリの罠

食われる研修医！病院内に潜む凄腕ハンターとは？