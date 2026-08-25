「友達にお尻撫でてと甘える可愛い柴犬」



【動画】お尻を突き出して、なでてもらう柴犬…うれしそう！

こんなポストをされたのは、豆柴ごま娘（@gomashiba_1108）さん。



飼い主さんの中学時代からの友人に向かって、お尻を向けて一生懸命「撫でてほしい」とアピールする黒柴のごまちゃんの様子を収めた動画の投稿です。真剣に甘えているはずなのに、なんとも滑稽なそのポーズが思わず笑ってしまう一幕となっています。



「このポーズが堂々としすぎてて笑った」

「真剣な顔でやってるのがまたいい」

「柴犬のツンデレ感たまらない」

「うちの子もこの甘え方します」



投稿には、さまざまな声が届きました。動画に登場しているのは黒柴の「ごま」ちゃん。2021年11月8日生まれの女の子です。典型的な柴犬らしいツンデレタイプで、家では常にべったり甘えるというよりも、自分のペースを大切にしているといいます。一方で、気分が乗ると急に甘えてきたり、人の近くでくつろいだりするギャップがあり、普段は散歩や人との交流が好きで、表情がとても豊かな子とのことです。ポストをされた豆柴ごま娘さんにお話を伺いました。



――動画はどのような状況で撮影されたのでしょうか？



「この動画は、私の中学時代からの友人と一緒にいた時に撮影したものです。その友人は犬友達ではないのですが、ごまとも何度も会っているため顔なじみです。この日も自然と近寄っていき、お尻を向けて『撫でてほしい』とアピールし始めたので撮影しました」



――お尻を撫でてとおねだりする姿を見て？



「率直に『なんて滑稽なポーズなんだろう』と思いました（笑）。本人は真剣に撫でてほしいだけなのですが、一生懸命お尻を突き出している姿が面白くて、思わず笑ってしまいました」



――ごまちゃんはお尻を撫でられるのが好きなのですね？



「ごまはお尻や腰のあたりを撫でられるのが好きなようです。撫でていると気持ちよさそうな表情をしたり、自分からお尻を近づけてきたりします。また、気分が乗ると人の近くに寄ってきて甘えることもありますが、基本的には柴犬らしくマイペースです」



――このお友達とは普段からよく遊ぶ仲なのでしょうか？



「友人とは私が中学生の頃からの付き合いで、今でもよく一緒に遊んでいます。ごまも何度も会っているため慣れていて、安心して甘えられる相手の一人なのだと思います」



――ごまちゃんの柴犬らしいなと感じる行動は？



「ごまは柴犬らしく頑固な一面があります。散歩中に行きたい方向が決まると、こちらの希望とは違う方向へ行こうとすることもあります。その一方で、人前では思いがけない行動をすることも多く、今回のような独特なポーズで笑わせてくれることがあります」



豆柴ごま娘さんは「ごまのかわいいところは、表情がとても豊かなところです。ツンとしている時もあれば、急に甘えたり、おもしろい行動を見せたりと見ていて飽きません。いつも投稿を見てくださりありがとうございます。これからもごまらしい日常を発信していきますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）