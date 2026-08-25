「思い出に刻みます」日ハムレジェンドがまさかの“きつねダンス” ファン「ほんま、おもろい」
元プロ野球選手で解説者、タレントの糸井嘉男が24日にInstagramを更新。“きつねダンス”を披露したことを報告すると、ファンから「ほんま、おもろい」「アイドルすぎる」といった反響が寄せられた。
【写真】芸能人の“きつねダンス”がかわいい！ 元アイドルは“プロのキレ”で観客を魅了
糸井は、22日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されたイベント「UUUM DAY in Fビレッジ」に出演。投稿された写真にはイベントの模様が収められていて、そこには2004年から2012年まで在籍した北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着た糸井がキツネの耳としっぽ、そしてサングラスを付けて、ファイターズガールと一緒にきつねダンスを踊る姿が記録されている。投稿の中で糸井は「これは思い出に刻みます また…踊れるときあるかな」とコメントしている。
この投稿にファンからは「楽しそうでなにより」「ほんま、おもろい」「アイドルすぎる」「本当笑いました また踊ってね」などの声が集まっている。
引用：「糸井嘉男」Instagram（@jun.amaki）
【写真】芸能人の“きつねダンス”がかわいい！ 元アイドルは“プロのキレ”で観客を魅了
糸井は、22日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されたイベント「UUUM DAY in Fビレッジ」に出演。投稿された写真にはイベントの模様が収められていて、そこには2004年から2012年まで在籍した北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着た糸井がキツネの耳としっぽ、そしてサングラスを付けて、ファイターズガールと一緒にきつねダンスを踊る姿が記録されている。投稿の中で糸井は「これは思い出に刻みます また…踊れるときあるかな」とコメントしている。
この投稿にファンからは「楽しそうでなにより」「ほんま、おもろい」「アイドルすぎる」「本当笑いました また踊ってね」などの声が集まっている。
引用：「糸井嘉男」Instagram（@jun.amaki）