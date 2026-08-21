十種競技日本記録保持者・右代啓祐が教える！おうちで簡単「腹筋10種」で引き締まったお腹へ

右代啓祐と腕相撲・世界女王の竹中絢音が対決！体重差約34kgのハンデも「本当にすごい強いですよ」

【1日10分】一畳のスペースで理想のお尻を作る！陸上のレジェンドが教える「お尻にがっつり来る」ヒップアップ特化プログラム

超人右代のパワーがあれば、腕相撲の世界女王に勝てる説。検証しました。

チャンネル情報

King Of Athlete 右代啓祐が全力で挑むチャンネル！筋トレや体作りのコツはもちろん、体を張ったチャレンジ企画や陸上のことまで、“限界突破の楽しさ”をお届けします。