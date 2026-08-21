野球素人でも91m柵越え連発！？最新ビヨンドバット「レガシーメタル」の破壊力がエグすぎた
YouTubeチャンネル「右代啓祐のK.O.Aチャンネル」が、「パワー自慢の野球素人にバット持たせたらあっさりホームランしちゃいました。」と題した動画を公開した。動画では、陸上十種競技日本記録保持者である右代啓祐が、ミズノの軟式用バット「ビヨンドマックス レガシーメタル」を使用し、野球素人でも両翼91mの柵越えホームランが打てるのかを検証している。
「超人的な身体能力を持つ右代と最強のビヨンドバットを掛け合わせれば、野球素人でもホームランが打てるのではないか」という仮説のもと、検証はスタート。右代が手にしたのは、金属製のバットに高反発素材を打球部に採用することで飛距離と打球の伸びを最大限に追求したハイスペック軟式バットだ。
両翼91m、センター120mという球場で打席に立った右代は、序盤からその身体能力とバットの性能を遺憾なく発揮する。わずか3球目でフェンス直撃の当たりを放ち、「いきなりいくっすね！」と興奮気味に語る様子が収められている。その後も35球目でフェンス直撃、36球目では金網上部に当たる特大の当たりを見せ、「道具の使い方がわかった瞬間これだってわかった」と手応えを口にした。
しかし、その後はフルスイングから来る力みや疲労からか、極度の不振に陥ってしまう。「何とかしたい」と試行錯誤を繰り返しながら打ち続け、迎えた51球目。高く舞い上がった打球は、見事にレフトスタンドの柵を越え、ホームランチャレンジを達成した。
ホームラン達成後、右代はバットの扱いについて「思い切り当てにいくよりも、インパクトの瞬間だけしっかりあわせていけば、球が伸びていく感じがある」と、アスリートならではの視点で独自の哲学を語った。超人のパワーと最新テクノロジーを搭載したバットが生み出した大飛球は、視聴者に道具のポテンシャルと身体能力の凄まじさを見せつける結果となった。
「超人的な身体能力を持つ右代と最強のビヨンドバットを掛け合わせれば、野球素人でもホームランが打てるのではないか」という仮説のもと、検証はスタート。右代が手にしたのは、金属製のバットに高反発素材を打球部に採用することで飛距離と打球の伸びを最大限に追求したハイスペック軟式バットだ。
両翼91m、センター120mという球場で打席に立った右代は、序盤からその身体能力とバットの性能を遺憾なく発揮する。わずか3球目でフェンス直撃の当たりを放ち、「いきなりいくっすね！」と興奮気味に語る様子が収められている。その後も35球目でフェンス直撃、36球目では金網上部に当たる特大の当たりを見せ、「道具の使い方がわかった瞬間これだってわかった」と手応えを口にした。
しかし、その後はフルスイングから来る力みや疲労からか、極度の不振に陥ってしまう。「何とかしたい」と試行錯誤を繰り返しながら打ち続け、迎えた51球目。高く舞い上がった打球は、見事にレフトスタンドの柵を越え、ホームランチャレンジを達成した。
ホームラン達成後、右代はバットの扱いについて「思い切り当てにいくよりも、インパクトの瞬間だけしっかりあわせていけば、球が伸びていく感じがある」と、アスリートならではの視点で独自の哲学を語った。超人のパワーと最新テクノロジーを搭載したバットが生み出した大飛球は、視聴者に道具のポテンシャルと身体能力の凄まじさを見せつける結果となった。
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