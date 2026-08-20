外せない用事があり、友人に犬のお世話をお願いしたら…？想像と違った反応が話題です。

投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：外せない用事があり『友人に自宅の犬のお世話をお願いした』結果→様子を撮影してくれて…思っていたのと違う反応】

友人に「自宅にいる愛犬のお世話」をお願いした結果

ある日、Instagramアカウント「shiro.wine」の投稿主さんには、どうしても外せない用事がありました。そこで、友人に「自宅にいる愛犬のお世話」をお願いしました。友人は犬との再会をスマホで撮影し、投稿主さんに送ってくれたそう。

実は友人と犬は前日に会っており「再会を喜んで駆け寄ってくれる」と思っていたそうです。ところが、予想は大きく外れることに。

なんと犬は部屋の隅で固まったまま、じっと友人を見つめていたのです。おそらく投稿主さんが帰ってくると思っている中で友人が入ってきたので「知らない人がきた」と勘違いしたのでしょう。まるで前日の記憶がないかのような反応…！

犬は目をまん丸にし、状況が理解できない様子で「だれ……？」と訴えます。想定外の反応に、友人も思わず笑ってしまったといいます。

何度もフリーズする犬

そのまま部屋の隅に身をひそめてフリーズ。「おいで」と声を掛けても近づく気配はありません。「飼い主は…？」と慌てたようにグルグル周り、もう一度まじまじと顔を確認します。

それでも答えが出ないのか、またその場で固まってしまいました。

しばらくすると、意を決したように少しずつ近づいてきました。警戒しながら距離を縮める姿からも、不安な気持ちが伝わってきます。

「飼い主はどこ！？」

やがて犬は、友人の手に顔を近づけて、くんくんとにおいを確認しました。ところがなかなか記憶が蘇ってこなかったようです。

「飼い主じゃない…」とでも言いたげに、周囲をキョロキョロ。落ち着かない様子で、部屋の中をウロウロしていたそうです。

最後には「飼い主をどこへやったの！？」と、友人が投稿主さんになにかをしたと言わんばかりの「怒り顔」まで披露したといいます。

友人としてはちょっぴり切なくも、投稿主さんのことが大好きという気持ちが表れた可愛らしい一幕となりました。

この投稿には、「こんなにも表情に出るんですね(笑)」「めっちゃ可愛いｗｗｗ」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「shiro.wine」には、他にもわんことの日常が投稿されています。仲睦まじいふたりの姿が気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiro.wine」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。