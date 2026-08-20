timelesz橋本将生、初主演映画の撮影完走「お姉ちゃんの翠くん」クランクアップ写真一挙解禁
【モデルプレス＝2026/08/20】timeleszの橋本将生が映画初主演を務める「お姉ちゃんの翠くん」（12月4日全国公開）より、クランクアップ写真が解禁された。
【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿
このたび、無事に撮影を終えた本作より、クランクアップ写真が一挙解禁された。主演の橋本やヒロインの中島瑠菜をはじめ、久間田琳加、松本怜生らキャスト陣が晴れやかな笑顔を浮かべる姿が収められている。
大人の余裕と優しさを持つ“年上イケメン男子”翠くんを演じた橋本は、映画初主演という大役に「最初は知らず知らずのうちにプレッシャーを感じていた」と明かすも、温かい現場に支えられながら、座長として撮影を完走。感情の起伏が少ない翠くんの「小さい変化を表現するのがすごく難しかった」と振り返り、恋愛映画ならではの胸キュンシーンについても、顎の引き方や視線、角度など細部にいたるまで追求。役と真摯に向き合い、「僕のできることは精一杯この映像に残せたのかな」と思いを語っている。「撮影が終わってしまうのがすごく名残惜しいくらい。あと4ヶ月ぐらいは撮影したかった」と作品への深い愛着をにじませた。
一方、お姉ちゃんの彼氏である翠くんへの想いに葛藤する女子高生・スイを演じた中島は、「毎日が濃くて集中できる現場だったから、スイちゃんとしてずっと気持ちが乗りやすかった」と撮影期間を振り返る。また、スイの“ツンかわいい”魅力を表現するべく、セリフひとつひとつに試行錯誤を重ね、キャラクターを丁寧に体現。主演の橋本とも当初こそ緊張していたというが、撮影を重ねるうちに打ち解け「すごく優しくて温かい方」と座長を絶賛していた。（modelpress編集部）
女子高生のスイは、お姉ちゃんの彼氏・翠くんが苦手。7歳年上で、子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつく！…と思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう。
だけど、彼は大好きな姉の大切な彼氏。スイはこの気持ちを絶対に封印すると決めるが、想いは加速していき―。絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまった、切ない初恋の結末は。
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◆橋本将生主演「お姉ちゃんの翠くん」クランクアップ写真解禁
このたび、無事に撮影を終えた本作より、クランクアップ写真が一挙解禁された。主演の橋本やヒロインの中島瑠菜をはじめ、久間田琳加、松本怜生らキャスト陣が晴れやかな笑顔を浮かべる姿が収められている。
◆中島瑠菜、橋本将生は「すごく優しくて温かい方」
一方、お姉ちゃんの彼氏である翠くんへの想いに葛藤する女子高生・スイを演じた中島は、「毎日が濃くて集中できる現場だったから、スイちゃんとしてずっと気持ちが乗りやすかった」と撮影期間を振り返る。また、スイの“ツンかわいい”魅力を表現するべく、セリフひとつひとつに試行錯誤を重ね、キャラクターを丁寧に体現。主演の橋本とも当初こそ緊張していたというが、撮影を重ねるうちに打ち解け「すごく優しくて温かい方」と座長を絶賛していた。（modelpress編集部）
◆ストーリー
女子高生のスイは、お姉ちゃんの彼氏・翠くんが苦手。7歳年上で、子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつく！…と思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう。
だけど、彼は大好きな姉の大切な彼氏。スイはこの気持ちを絶対に封印すると決めるが、想いは加速していき―。絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまった、切ない初恋の結末は。
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