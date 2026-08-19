まとめと年金を繰り上げ受給することへの独自の結論

落とし穴その1：手取り額で計算すると損益分岐点はさらに遅くなる

損益分岐点とは？65歳を基準にした繰り上げと繰り下げの比較

「まさかこんなにお金がないなんて…」60代から家計を蝕む放置してはいけない5つのもの

年金支給日に「振込額だけ」を見て終わるのはNG？秋からの手取り減を防ぐために確認すべき2つの通知

意外と知らない年金支給日の罠。6月15日に「ごっそり現金を引き出す」のがNGな理由

【衝撃の事実】ねんきん定期便の見方が激変／国が絶対に知られたくない不都合な真実5選【毎月いくらもらえる？】

【激変！】70歳まで働くのが正解？知らないと損する制度改正のポイント【高齢者雇用継続給付金 / 在職老齢年金 / 在職定時改定 / 厚生年金 / シニアの働き方】

【緊急速報！】2025年10月1日から年金振込通知書が届く！絶対チェックのポイント2つを分かりやすく解説／なにが通知される？届かない人はいるの？全部答えます！

チャンネル情報

◆社会保険の仕組みがわからない(T ^ T) ◆説明されても言葉が難し過ぎてわからない(´Д` ) ◆でも損はしたくないよ！(；ω；) という方へ 💡14年の教員経験があり、知識ゼロの方でもスッと理解できる 💡堅い専門家ではなく、息子の立場から、お金のことをオカンに伝える というチャンネルです！