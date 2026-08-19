インコとわんこの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万1000回再生を突破し、「本当に可愛い」「会話が成り立っている」「動物同士の愛を感じます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：10歳のお年寄りインコが『犬にノリノリで喋った』結果→目をキラキラ輝かせて…種族を超えた『素敵な交流』】

インコとわんこの会話！？

Instagramアカウント「big_inurin」では、パピヨンの『ジョン』くんの暮らしが紹介されています。家には、10歳になるインコの『ナナ』ちゃんも暮らしているそう。

ナナちゃんがテーブルの上で楽しそうにおしゃべりしていたある日のこと。ご機嫌な様子のナナちゃんが、じっと見つめていた相手は、なんと愛犬のジョンくんでした。

ナナちゃんは、ジョンくんに向かってまるで会話を楽しむように、ノリノリで話しかけていたそうです。するとジョンくんも、目をキラキラ輝かせながらナナちゃんの言葉に耳を傾けます。

何を話しているのかは分からないものの、2匹の間ではしっかり会話が成立しているようにも見える不思議な光景。最後にはナナちゃんが「カシコイネ」と呟いたのだとか。

種族は違っても、どこか通じ合っているような2匹の交流に、思わず心が温まります。いったいどんな話をしていたのか、気になってしまう一幕でした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ニマニマ止まりませんｗ」「いつまでも仲良くしてて欲しい」など沢山の反響がありました。

仲睦まじいふたりにホッコリ♡

普段からナナちゃんとジョンくんは、とても仲良し。テンション高く楽しそうにおしゃべりをしたり、ときにはまるで何かを打ち合わせているかのように、真剣な表情で会話を交わすこともあるそうです。

ジョンくんは、たとえ遊び回って大はしゃぎしていたとしても、ナナちゃんが話しかけるとピタッと動きを止めて聞き入るほど。

さらに、ナナちゃんのほうから「ジョンくんと話したい」と催促することもあるのだとか。お互いを求めあう2人の姿に、仲の良さがひしひしと伝わってきます。

Instagramアカウント「big_inurin」には、ジョンくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「big_inurin」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。