藤井聡太王位VS.伊藤匠二冠「王位戦第4局」、宿泊施設が火災報知器トラブル「対局者を含む関係者が一時避難いたしました」→誤作動も再開時刻を変更
日本将棋連盟は19日、公式サイトで「伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負第4局」について、再開時刻を午前9時から11時に変更すると発表した。
【写真】20歳の藤井聡太×18歳の芦田愛菜、成人迎え再び対談
同連盟、西日本新聞社、新聞三社連合の名義で発表された文書では「伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負第4局につきまして」と題し、「19日未明、宿泊施設にて火災報知器が繰り返し作動する事態があり、対局者を含む関係者が一時避難いたしました」と経緯を報告。「その後に誤作動であることが確認されましたが、影響を考慮し対局の再開時刻を午前9時から11時に変更することを決定いたしました」「なお、怪我人などの被害はありませんでした」と伝えた。
続けて「現地イベント参加予定のお客様へ」に向け、「大盤解説会、指導対局イベントはともに予定通り実施いたします」と呼びかけた。
きのう18日から長崎市で開催中の「伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負第4局」。藤井聡太王位に伊藤匠二冠が挑戦する対局となっており、第3局までは、藤井王位の2勝1敗となっている。
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同連盟、西日本新聞社、新聞三社連合の名義で発表された文書では「伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負第4局につきまして」と題し、「19日未明、宿泊施設にて火災報知器が繰り返し作動する事態があり、対局者を含む関係者が一時避難いたしました」と経緯を報告。「その後に誤作動であることが確認されましたが、影響を考慮し対局の再開時刻を午前9時から11時に変更することを決定いたしました」「なお、怪我人などの被害はありませんでした」と伝えた。
続けて「現地イベント参加予定のお客様へ」に向け、「大盤解説会、指導対局イベントはともに予定通り実施いたします」と呼びかけた。
きのう18日から長崎市で開催中の「伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負第4局」。藤井聡太王位に伊藤匠二冠が挑戦する対局となっており、第3局までは、藤井王位の2勝1敗となっている。