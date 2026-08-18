「こんなかわいいお顔でママの寝顔見てたん！？」ーー。そんな驚きと感動のコメントとともにXに投稿された見守りカメラの映像が注目を集めています。映っているのは、ハチワレ猫の「依灯（いと）」ちゃん（2歳・女の子）。血の繋がったよく似たきょうだい猫「結灯（ゆいと）」くん（2歳・男の子）と一緒に暮らしています。



【動画】眠るママをじーっ…猫の優しい視線にきゅん

見守りカメラの映像には、飼い主であるママの枕元に寄り添い、顔をうずめてすやすやと眠る依灯ちゃんの姿が収められていました。



すると次の瞬間、ひょっこりと顔をあげ、愛しいママの寝顔をじっと振り返ります。



時折、愛おしそうにゆっくりとまばたきを繰り返しながらママを見つめる依灯ちゃん。



普段の睡眠中には決して見ることのできない愛くるしいリアクションに、後から映像を確認した飼い主さんも胸を熱くしたといいます。この尊すぎる日常の一幕が公開されると、投稿には瞬く間に6.9万件を超える「いいね」を集め、



「尊すぎて涙出てきました」

「見守ってる姿が優しさでいっぱい」

「寝てる間にも大好きって言いたかったんだね」

「ママのことが大好きなんだなって伝わってくる」

「見守ってくれてるんですね。なんて幸せなんだろう」

「何度もおめめをシパシパさせてるので大好きを伝えてますね」



など、あたたかな感動の声が相次ぎました。



出先で映像を確認して感動！

飼い主の、猫又ちぐら（@nekomatachigura）さんによると、依灯ちゃんは子猫の頃からずっと枕元で一緒に眠るのが習慣なのだそう。夏場は暑さもあって結灯くんは少し離れた場所で寝ていますが、朝方になるとベッドへやってきて、飼い主さんが起きるまで一緒に過ごすといいます。



この奇跡のような場面は、翌日出先でペットカメラの動画をチェックしていた際に発見されました。「こんなに可愛い顔で見つめられていたなんて、本当に愛くるしいです。起きて自分の目でその可愛いお顔を見たかったですね」と飼い主さん。



映像が記録されたのは深夜0時6分。ママへの溢れる思いを静かに伝えたあと、依灯ちゃんはそのまま気持ちよさそうに眠りについたといいます。「こうした愛おしい様子はペットカメラがなければ見ることができませんでした。猫と暮らしている方にはぜひペットカメラをおすすめしたいですね」と語ってくれました。



「2匹とも迎えよう」 決断した出会い

そんな依灯ちゃんと結灯くんを迎えた背景には、運命的な物語がありました。



先代猫を亡くし途方に暮れていた頃、Xで妊娠中の保護猫の投稿を目にした飼い主さん。応援のつもりで見守っていましたが、先代猫の導きを感じて譲渡を希望しました。



当初は先代猫に面影が似ていた結灯くんを希望していたものの、他の方への譲渡が決まっていたため依灯ちゃんをお迎えすることに。ところが契約直前、思わぬハプニングが起こりました。



「結灯くんの譲渡がキャンセルになったんです。保護主さんから『結灯くんにしますか？』」と声をかけていただいたのですが、ここで依灯ちゃんをキャンセルしたら里親さんがみつからない可能性もあると思い、2匹一緒にお迎えすることにしました」



「これが恋なのね」愛あふれる2匹との暮らし

こうして一緒に新たな猫生を歩み始めた依灯ちゃんと結灯くん。きょうだいながら、その性格は正反対だといいます。



「依灯ちゃんは活発で甘えん坊。抱っこはそこまで好きじゃないのですが、ひたすら後をついてきます。私がデスクにいるとデスク横の猫ベッドへ。私がトイレに行けばトイレへ。お風呂や洗面所にもずっと着いてきてかわいいです。



一方、結灯くんも甘えん坊ですが、マイペース。甘えたいときだけ抱っこしてほしいと鳴いてアピールしたり、私の上で眠ったりします。遊ぶのも大好きで、ややふくよかですが家中を走り回ります。ビビリな性格なので、私が勢い良く立ち上がったり、くしゃみをするだけで驚いて逃げます（笑）」



当初は、先代猫に似ている結灯くんを偏愛してしまうのではないかという心配もあったという飼い主さん。実際に暮らし始めると「そんなことはまったくありませんでした」と語ります。



「依灯ちゃんをお迎えして本当に良かったです。かわいくてかわいくて、『これが恋なのね』と思ってしまうほど。ベタ惚れですね。依灯ちゃんには恋、結灯くんは赤ちゃんのような感じでデレデレしてしまいます。2匹とも同じぐらい愛してます」



言葉を超えた深い信頼と愛情で結ばれた家族の絆は、真夜中の静けさの中でもあたたかく輝き続けています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）