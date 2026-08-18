5回の第3打席で飛距離428フィートの一発を浴びた

【MLB】ドジャース 11ー5 ロッキーズ（日本時間18日・デンバー）

ロッキーズ・菅野智之投手は17日（日本時間18日）、本拠地ドジャース戦に5回7失点の内容で今季6敗目（12勝）を喫した。「言い訳をしたくない」と振り返り、28号を被弾した大谷翔平投手にも“脱帽”した。

菅野は2回にベッツに適時打を浴びると、3回に捕まった。マンシーに3ランを浴びるなど4失点。そして1-5の5回には、対戦打率.625と苦手にする大谷に対し、2球目のカットボールを捉えられた。センター左に打球速度105.5マイル（約169.8キロ）、飛距離428フィート（約130.5メートル）、角度26度の28号を被弾した。

菅野は試合後、大谷に一発を浴びた場面を振り返り「上手く打ったんじゃないですか？」と話した。「何を言っても言い訳にしかならないんで。打った彼の方が上だったと思いますし、まだまだ足りない部分がいっぱいあるなと思います」と分析した。

この日は菅野らしくなく、先頭に四球を与える場面もあった。「まあ、言い訳したくないですしね。微妙にズレはあったと思います。あ、ちょっとマウンドがぬかるんでたりとか。まあでも、結果が全てなんで」と、その目線は次回の登板に向いていた。（Full-Count編集部）