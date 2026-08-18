ドジャースのエドウィン・ディアス投手（３２）は１７日（日本時間１８日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に１１―２の９回に４番手で登板し、１回を４安打３失点無三振１死球と炎上した。防御率１１・８５。チームは１１―５で逃げ切った。

楽な場面での調整登板のはずが、まさかの投球だった。先頭カストロに外角低めのフォーシームを中前打されると、続くラムフィールドはスライダーが足元への死球で無死一、二塁と早くもピンチを招く。続くノービーは中直に抑えるも二走は三塁へ。アマドルに内角高めのフォーシームをゴロで中前に運ばれ、１点目を失った。続くサリバンにも外角低めのフォーシームを捉えられ、中前打で満塁とされる。ここでトーバーにスライダーを打ち上げられて左犠飛。さらにビーンに内角低めのスライダーを捉えられ、右翼線適時二塁打。計３点を失った。２３球投げて空振り３、スライダーは１だった。

地元紙カリフォルニア・ポスト紙のジャック・ハリス記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「この実験はうまくいかなかった」と投稿。

ＳＮＳ上には落胆の声であふれた。「もういい加減にしてくれ」「クローザーの座を維持するテストに失敗した」「もう終わりにしなけばならない」「彼は一体何をしているの？」「そろそろ、タナー・スコットをクロザーに戻す時期だ」

ポストシーズンまで６週間あるといはえ、ディアスの状態が上がるとは思えない。ロバーツ監督はそろそろ決断する時期かもしれない。