辻希美の長女・希空、美スタイルにネット衝撃 ヘソ出しノースリのショットに両親からも「いいね！」
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が18日までにInstagramを更新。オフショットで美スタイルを披露した。
【写真】辻希美の長女・希空が「スタイル抜群」「美しすぎ」 水着ショットも（12枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
そんな彼女が「明洞でお買い物」と投稿したのは韓国で撮影されたオフショット。写真には、ショート丈のノースリーブを着てウエストをあらわにした彼女の姿が収められている。
希空の美スタイルを収めた投稿に、両親やファンから多数の「いいね！」が集まった。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）
【写真】辻希美の長女・希空が「スタイル抜群」「美しすぎ」 水着ショットも（12枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
そんな彼女が「明洞でお買い物」と投稿したのは韓国で撮影されたオフショット。写真には、ショート丈のノースリーブを着てウエストをあらわにした彼女の姿が収められている。
希空の美スタイルを収めた投稿に、両親やファンから多数の「いいね！」が集まった。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）