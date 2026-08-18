『地縛少年花子くん』連載再開 作者の病気療養で昨年から休載
漫画『地縛少年花子くん』が、18日発売の『Gファンタジー』9月号にて連載が再開された。作者・あいだいろ氏の病気療養で2025年11月発売号より休載しており、10ヶ月ぶりの連載再開となった。
【画像】作者コメント全文！『地縛少年花子くん』連載再開の記念イラスト
作者・あいだいろ氏は自身のXを更新し、「明日8月18日はGファンタジー9月号の発売日 今月の花子くんは…連載再開 今月からまたよろしくお願いします！」と呼びかけた。
同作は、月刊「Gファンタジー」（スクウェア・エニックス）で連載中で、シリーズ累計1000万部突破する人気作。学園の怪談である男の子の幽霊「花子くん」と、願いを叶えるために「花子くん」を呼び出したオカルト少女「八尋寧々」が繰り広げる学園怪異譚となっている。テレビアニメ第1期が2020年、第2期が2025年に放送された。
休載については昨年10月に作品公式Xにて「作者のあいだいろ先生病気療養のため、次号Gファンタジー12月号より『地縛少年花子くん』をしばらく休載いたします。毎月楽しみにしてくださっている読者の皆様に謹んでお詫び申し上げます。休載期間は過去エピソードを再掲載させていただく予定です。連載再開につきましては決定し次第、Gファンタジー本誌にてお知らせいたします。今後とも「地縛少年花子くん」をよろしくお願いいたします」と伝えていた。
【画像】作者コメント全文！『地縛少年花子くん』連載再開の記念イラスト
作者・あいだいろ氏は自身のXを更新し、「明日8月18日はGファンタジー9月号の発売日 今月の花子くんは…連載再開 今月からまたよろしくお願いします！」と呼びかけた。
同作は、月刊「Gファンタジー」（スクウェア・エニックス）で連載中で、シリーズ累計1000万部突破する人気作。学園の怪談である男の子の幽霊「花子くん」と、願いを叶えるために「花子くん」を呼び出したオカルト少女「八尋寧々」が繰り広げる学園怪異譚となっている。テレビアニメ第1期が2020年、第2期が2025年に放送された。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優