郷ひろみ、70歳で「熱波」初体験 通算112枚目のニューシングル「I’m Neo G」MV解禁
郷ひろみの通算112枚目となるニューシングル「I’m Neo G（アイムネオジー）」MVが解禁。ダンサーに加え、2名のサウナ熱波師も参加した、時代の風向きを変える“熱い風”が伝わる映像に仕上がっている。
【動画】70歳の郷ひろみがエネルギッシュに歌う「I’m Neo G」MV
1972年8月1日に「男の子女の子」でレコードデビュー、2027年にデビュー55周年を迎える郷ひろみ。2026年は「Hiromi Go Concert Tour 2026 ALL MY LOVE」（全45公演・31会場）と題したコンサートツアーを開催中で、10月25日の日本武道館公演でファイナルを迎える予定だ。
8月1日よりリリースされた通算112枚目のニューシングル「I’m Neo G」は、“Neo（新しい）Go Hiromi”として、長年のキャリアで培った表現力に、現代的なサウンドアプローチを融合させた革新的な一曲。
ポップスからダンスミュージックまで幅広いサウンドメイクに高い評価を得ているGRPが作曲＆アレンジを担当。さらに、嵐、安室奈美恵、TWICE、NiziUなどのヒット曲を手掛けている作詞家・岡嶋かな多が歌詞を提供した。
そしてこの度、「I’m Neo G」のミュージック・ビデオがついに完成。
今回はダンサーに加えて、2名のサウナ熱波師も参加。昨年70歳を迎え、2026年もとどまることなく進化している郷の高い自己肯定感と、時代の風向きを変える“熱い風”が伝わってくる映像作品に仕上がっている。
郷ひろみのニューシングル「I’m Neo G」は発売中。
【動画】70歳の郷ひろみがエネルギッシュに歌う「I’m Neo G」MV
1972年8月1日に「男の子女の子」でレコードデビュー、2027年にデビュー55周年を迎える郷ひろみ。2026年は「Hiromi Go Concert Tour 2026 ALL MY LOVE」（全45公演・31会場）と題したコンサートツアーを開催中で、10月25日の日本武道館公演でファイナルを迎える予定だ。
ポップスからダンスミュージックまで幅広いサウンドメイクに高い評価を得ているGRPが作曲＆アレンジを担当。さらに、嵐、安室奈美恵、TWICE、NiziUなどのヒット曲を手掛けている作詞家・岡嶋かな多が歌詞を提供した。
そしてこの度、「I’m Neo G」のミュージック・ビデオがついに完成。
今回はダンサーに加えて、2名のサウナ熱波師も参加。昨年70歳を迎え、2026年もとどまることなく進化している郷の高い自己肯定感と、時代の風向きを変える“熱い風”が伝わってくる映像作品に仕上がっている。
郷ひろみのニューシングル「I’m Neo G」は発売中。