阿波野秀幸と吉井理人が語る「昭和のプロ野球」 厳しい先輩と仰木彬監督から学んだプロとしての責任

「辞めます」元プロ野球審判が明かすデビュー戦の悲劇。金本知憲の打球で“大誤審”し「大揉めした」裏側

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元プロ野球選手の阿波野秀幸が、野球の楽しさや裏話をお届けするチャンネルです。ピッチャー目線での解説から、普段の暮らしや趣味まで、ここでしか見られない“素顔の阿波野”を発信していきます。