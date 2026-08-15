『アナと雪の女王3』アナ＆クリストフが結婚へ オラフにも恋、新たな敵は漆黒のドレスの女性【D23】
米カリフォルニア州アナハイムで開催中のディズニーの公式ファンイベント「D23：アルティメット・ディズニーファン・イベント」にて14日（現地時間）、人気シリーズ最新作『アナと雪の女王３（仮題）』のプレゼンテーションが実施された。
【画像】この日のトリを飾った『アナと雪の女王３（仮題）』のステージ
会場ではオーロラ輝くコンセプトアートや限定映像が世界初公開されたほか、エルサ役のイディナ・メンゼル、アナ役のクリステン・ベル、オラフ役のジョシュ・ギャッドらが登壇。アナとクリストフの結婚やオラフの新曲披露など、新情報が次々と明かされ、ショーケースのフィナーレを華々しく飾った。
公開されたコンセプトアートには、アナ、エルサ、クリストフ、オラフが並び、その頭上に幻想的なオーロラが輝く、新たな冒険の始まりを予感させる一場面が描かれている。
ステージには、過去2作から続投するイディナとクリステンが登場。1作目のオープニングを飾った名曲「氷の心」の新バージョンを生歌唱した。聞き慣れたメロディから一転、楽曲後半は“オーロラの先から姉妹に〈招待状〉を送ってきた何者か”の不穏な気配と脅威を感じさせるアレンジとなっており、イディナとクリステンは「これまでとはまた違う一面を見せてくれる“ミステリアス”なストーリーになっています」と語った。
物語のスケールについて「アナとエルサはこれまでで最大の冒険に向かうことになります」「どんでん返し、危険、涙、戦い、試練に向き合うことになる」と明かされると、クリステンから「ついに、アナとクリストフの結婚が描かれます！」と電撃発表。
さらに、イディナの「この冒険にはみんなの恋の予感があるんです」という言葉に続いて、クリステンが「なんとオラフにも恋心が生まれるんです！」と、新たなラブストーリーも描かれることが明らかに。
オラフ役のギャッドも登壇し、オラフが恋する雪だるま“サマンサ”への熱い思いを歌った新曲を披露すると、会場は大きな盛り上がりを見せた。
会場限定で初公開された特別映像では、ピンク色の花が咲き誇るアナとクリストフの結婚式場をすり抜け、エルサのもとに“謎の氷のメッセージ”が届く場面から物語が動き出す。その氷に導かれて進んだ先には、エルサと同じように氷の魔法を操る「漆黒のドレスをまとった謎の女性」が登場し、アナやエルサたちの前に立ちはだかるドラマチックな展開が描かれていた。
2014年に日本公開された1作目『アナと雪の女王』は国内興行収入255億円（日本歴代5位）、観客動員2003万人を記録し、主題歌「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」が新語・流行語大賞トップテンに選ばれるなど社会現象を巻き起こした。続く2019年の『アナと雪の女王２』も興収133.7億円を叩き出し、世代を超えて愛され続けている。
『アナと雪の女王3（仮題）』は2027年公開予定。長編アニメーションとして8年ぶりに帰ってくるエルサとアナの新たな物語に期待が高まる。
【画像】この日のトリを飾った『アナと雪の女王３（仮題）』のステージ
会場ではオーロラ輝くコンセプトアートや限定映像が世界初公開されたほか、エルサ役のイディナ・メンゼル、アナ役のクリステン・ベル、オラフ役のジョシュ・ギャッドらが登壇。アナとクリストフの結婚やオラフの新曲披露など、新情報が次々と明かされ、ショーケースのフィナーレを華々しく飾った。
ステージには、過去2作から続投するイディナとクリステンが登場。1作目のオープニングを飾った名曲「氷の心」の新バージョンを生歌唱した。聞き慣れたメロディから一転、楽曲後半は“オーロラの先から姉妹に〈招待状〉を送ってきた何者か”の不穏な気配と脅威を感じさせるアレンジとなっており、イディナとクリステンは「これまでとはまた違う一面を見せてくれる“ミステリアス”なストーリーになっています」と語った。
物語のスケールについて「アナとエルサはこれまでで最大の冒険に向かうことになります」「どんでん返し、危険、涙、戦い、試練に向き合うことになる」と明かされると、クリステンから「ついに、アナとクリストフの結婚が描かれます！」と電撃発表。
さらに、イディナの「この冒険にはみんなの恋の予感があるんです」という言葉に続いて、クリステンが「なんとオラフにも恋心が生まれるんです！」と、新たなラブストーリーも描かれることが明らかに。
オラフ役のギャッドも登壇し、オラフが恋する雪だるま“サマンサ”への熱い思いを歌った新曲を披露すると、会場は大きな盛り上がりを見せた。
会場限定で初公開された特別映像では、ピンク色の花が咲き誇るアナとクリストフの結婚式場をすり抜け、エルサのもとに“謎の氷のメッセージ”が届く場面から物語が動き出す。その氷に導かれて進んだ先には、エルサと同じように氷の魔法を操る「漆黒のドレスをまとった謎の女性」が登場し、アナやエルサたちの前に立ちはだかるドラマチックな展開が描かれていた。
2014年に日本公開された1作目『アナと雪の女王』は国内興行収入255億円（日本歴代5位）、観客動員2003万人を記録し、主題歌「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」が新語・流行語大賞トップテンに選ばれるなど社会現象を巻き起こした。続く2019年の『アナと雪の女王２』も興収133.7億円を叩き出し、世代を超えて愛され続けている。
『アナと雪の女王3（仮題）』は2027年公開予定。長編アニメーションとして8年ぶりに帰ってくるエルサとアナの新たな物語に期待が高まる。