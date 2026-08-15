来週の『風、薫る』“りん”見上愛が“シマケン”佐野晶哉と過ごす姿を“虎太郎”小林虎之介が目撃
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「定めと選択」が8月17日〜8月21日に放送される。
【写真】立ち尽くす虎太郎（小林虎之介）『風、薫る』第101回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第101回（8月17日放送）あらすじ
りんは小説の執筆に専念するシマケン（佐野晶哉）を支えながら仕事に励む日々を送る。直美も、小川（甲斐翔真）と穏やかで幸せな日々を過ごしていた。
ある日、虎太郎（小林虎之介）はシマケンとりんが仲むつまじく過ごす姿を目にする…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】立ち尽くす虎太郎（小林虎之介）『風、薫る』第101回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第101回（8月17日放送）あらすじ
りんは小説の執筆に専念するシマケン（佐野晶哉）を支えながら仕事に励む日々を送る。直美も、小川（甲斐翔真）と穏やかで幸せな日々を過ごしていた。
ある日、虎太郎（小林虎之介）はシマケンとりんが仲むつまじく過ごす姿を目にする…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。