「おつまみ選びで損してない？」内科医が柿の種とピーナッツの血糖値を比較検証、「結構な急上昇」の正体

ダイエットの神食材！内科医が「木綿豆腐」と「絹ごし豆腐」を食べ比べ「血糖値を上げない」ことを実証

【バレンタインに必見】チョコと血糖値の実験！カカオ量が衝撃の結果を生む！内科医が解説！

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糖尿病内科医の山村そうが "体を張って検証"する血糖値実験チャンネルです🧑‍⚕️ コンビニ商品・チェーン店メニュー・話題のグルメなどを実際に食べて測定。 「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します🔥