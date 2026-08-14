「雨だから行かない」非常識な患者の無断キャンセルに鉄槌！病院のキャンセル料導入はなぜ喜ばれるのか
医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「『雨だから行かない』非常識患者に鉄槌！病院の『キャンセル料』導入が全国の医師に大歓迎されている理由。」を公開した。動画では、病院の診察予約に対するキャンセル料請求が可能になる制度について、医療現場が抱える無断キャンセルの実態と賛同の理由を語っている。
ひかつ先生は、患者都合で予約をキャンセルした場合にキャンセル料が取られるようになることに対し、不満を持つ層へ「飲食店などと同じで、準備をしているのだから当然」と指摘。全国の医療機関が「ワールドカップで日本が得点した時並みに喜んでいる」と表現し、その背景にある無断キャンセルの深刻さを明かした。
動画内では、一部の患者による「雨が降ったから行かない」「忘れていた」「見るテレビ番組がある」といった非常識な理由での無断キャンセルが後を絶たない現状を告白。ただし、全てのキャンセルで料金が発生するわけではなく、数日前の連絡であれば問題ないと補足した。直前の「ドタキャン」が対象であり、急な入院や親族の不幸といったやむを得ない事情は考慮されると説明している。
また、大病院は次の予約が取りにくいため意外と無断キャンセルが少ないが、予約が取りやすい街のクリニックや歯科医院にとっては大きなダメージになると強調。「歯科は保険点数も低いのに準備にお金がかかる」と実情を語り、スタッフが過去に予約を忘れてしまった気まずい経験を明かしつつ、制度の必要性を訴えた。
最後にひかつ先生は、医療は平等であるべきとしながらも「医療者だけが頑張る時代は終わりだ」と断言。患者側にも礼節をわきまえることが求められる時代へと変化していると見解を示し、動画を締めくくった。
ひかつ先生は、患者都合で予約をキャンセルした場合にキャンセル料が取られるようになることに対し、不満を持つ層へ「飲食店などと同じで、準備をしているのだから当然」と指摘。全国の医療機関が「ワールドカップで日本が得点した時並みに喜んでいる」と表現し、その背景にある無断キャンセルの深刻さを明かした。
動画内では、一部の患者による「雨が降ったから行かない」「忘れていた」「見るテレビ番組がある」といった非常識な理由での無断キャンセルが後を絶たない現状を告白。ただし、全てのキャンセルで料金が発生するわけではなく、数日前の連絡であれば問題ないと補足した。直前の「ドタキャン」が対象であり、急な入院や親族の不幸といったやむを得ない事情は考慮されると説明している。
また、大病院は次の予約が取りにくいため意外と無断キャンセルが少ないが、予約が取りやすい街のクリニックや歯科医院にとっては大きなダメージになると強調。「歯科は保険点数も低いのに準備にお金がかかる」と実情を語り、スタッフが過去に予約を忘れてしまった気まずい経験を明かしつつ、制度の必要性を訴えた。
最後にひかつ先生は、医療は平等であるべきとしながらも「医療者だけが頑張る時代は終わりだ」と断言。患者側にも礼節をわきまえることが求められる時代へと変化していると見解を示し、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
知っておきたい！現役医師が警告する地方移住に潜む「医療アクセス」の落とし穴
「忙しい、上から目線、生活リズムの崩壊」現役医師が明かす”モテない医者”のこれが現実
「緊張するとお腹が痛い」はメンタルが原因じゃない？意外と知らない“腹痛の正体”と対処法
チャンネル情報
医療を通じて日常をハッピーに！ ひかつ先生 が、医療に関わる有益な情報を発信していきます！ 毎週下記スケジュールで動画公開中！ ■火・土17時 → 通常回 ■木曜 → メンバー限定 ■木曜20時 → ショート