医療者だけが頑張る時代は終わり、患者に求められる礼節

キャンセル料の対象となる「ドタキャン」の基準

全国の医療機関が大歓迎する理由と非常識な患者

「緊張するとお腹が痛い」はメンタルが原因じゃない？意外と知らない“腹痛の正体”と対処法

「忙しい、上から目線、生活リズムの崩壊」現役医師が明かす”モテない医者”のこれが現実

知っておきたい！現役医師が警告する地方移住に潜む「医療アクセス」の落とし穴

【暴露】「ドタキャンしたら次は〇ヶ月後」は嫌がらせ？大病院の予約が絶望的に取れない残酷な理由。

【暴露】後回しにされてるかも？病院の予約待ちに隠された3つの裏ルール

【本音】医者が患者にイラっとする瞬間、第1位はコレです。

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