INI新曲4曲の音源を一部初解禁！ 9TH SINGLE『ANTHEM』ハイライトメドレー公開
グローバルボーイズグループのINIが9月16日にリリースする9TH SINGLE『ANTHEM（アンセム）』のHIGHLIGHT MEDLEYが、INI公式YouTubeにて公開。タイトル曲「You Know What To Do」をはじめ、新曲の音源の一部が初解禁となった。
【動画】INI 9TH SINGLE『ANTHEM』HIGHLIGHT MEDLEY
6月13日にグループ結成5周年を迎え、アニバーサリーの幕開けとなる本作のキャッチコピーは「The Anthem of New Horizons その先へ。君と一緒なら、僕らはためらうことなく走り出せる」。これまでグループが培ってきたチームワークを、前へと進むエネルギーに昇華する青春の讃歌ともいえるメッセージが込められた作品だ。
今回公開されたHIGHLIGHT MEDLEYでは、「ANTHEM」に収録される新曲4曲の一部が初解禁された。タイトル曲「You Know What To Do（ユーノウワットゥードゥー）」は、ファンキーなリズムと軽快なサウンドが際立つダンスポップ曲。エネルギッシュなボーカルで、青春世代へ贈る応援歌のようなアンセムとなっており、後藤威尊と西洸人が作詞に参加している。
「1NA RIDE（ワンナライド）」は、気心の知れた仲間とともに繰り出す夜のドライブを描き、自由な青春の逃避を表現したHIP HOPベースのニュー・ジャック・スウィングジャンルのダンス曲だ。
「Lose To Love Me（ルーズトゥラブミー）」は、ファンキーなベースラインと重厚なキックが融合したハウス調のダンスポップ曲で、作詞には田島将吾が参加。抜け出せない恋に落ちた瞬間の率直な感情を表現した歌詞も注目ポイントだ。
「SUPER NOSTALGIC（スーパーノスタルジック）」は、オールドポップ特有のヴィンテージ感と現代的なプロデュースを調和させた、軽快なレトロポップ曲。ラップ制作には池崎理人と西洸人が参加し、INIならではの特別なノスタルジアを表現している。今作でもメンバーが多数の楽曲制作に参加し、それぞれのメッセージが込められた作品に仕上がっている。
本作に収録されるアジア競技大会・アジアパラ競技大会「Aichi-Nagoya 2026」の応援ソングとして書き下ろされた「BEYOND THE SKY」と、現在放送中の日曜新情報番組『SUNDAYブレイク.』（フジテレビ系）の年間テーマソングとして書き下ろされた「Rendezvous」は、それぞれ先行配信中だ。
また、INIが出演した『めざましWANGANフェス』では「Rendezvous」を披露。爽やかなムードの中、ちいかわとハチワレがステージに登場するサプライズもあった。そして、怒涛のパフォーマンスを繰り広げたラストには、「BEYOND THE SKY」を初披露。会場は大盛り上がりとなり、メンバーもタオルを振ってあおりながら、疾走感あふれるパフォーマンスでイベントのトリを飾った。
今後は、8月24日にタイトル曲「You Know What To Do」の先行配信、8月26日にMusic Videoの公開を予定している。さらに、9月と11月には自身初の東阪ドームツアー『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR ［CITY OF LIGHTS］』を開催。5周年イヤーを駆け抜けるINIの今後の活動にも注目だ。
INI 9TH SINGLE『ANTHEM』は、9月16日発売。
※池崎理人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【動画】INI 9TH SINGLE『ANTHEM』HIGHLIGHT MEDLEY
6月13日にグループ結成5周年を迎え、アニバーサリーの幕開けとなる本作のキャッチコピーは「The Anthem of New Horizons その先へ。君と一緒なら、僕らはためらうことなく走り出せる」。これまでグループが培ってきたチームワークを、前へと進むエネルギーに昇華する青春の讃歌ともいえるメッセージが込められた作品だ。
「1NA RIDE（ワンナライド）」は、気心の知れた仲間とともに繰り出す夜のドライブを描き、自由な青春の逃避を表現したHIP HOPベースのニュー・ジャック・スウィングジャンルのダンス曲だ。
「Lose To Love Me（ルーズトゥラブミー）」は、ファンキーなベースラインと重厚なキックが融合したハウス調のダンスポップ曲で、作詞には田島将吾が参加。抜け出せない恋に落ちた瞬間の率直な感情を表現した歌詞も注目ポイントだ。
「SUPER NOSTALGIC（スーパーノスタルジック）」は、オールドポップ特有のヴィンテージ感と現代的なプロデュースを調和させた、軽快なレトロポップ曲。ラップ制作には池崎理人と西洸人が参加し、INIならではの特別なノスタルジアを表現している。今作でもメンバーが多数の楽曲制作に参加し、それぞれのメッセージが込められた作品に仕上がっている。
本作に収録されるアジア競技大会・アジアパラ競技大会「Aichi-Nagoya 2026」の応援ソングとして書き下ろされた「BEYOND THE SKY」と、現在放送中の日曜新情報番組『SUNDAYブレイク.』（フジテレビ系）の年間テーマソングとして書き下ろされた「Rendezvous」は、それぞれ先行配信中だ。
また、INIが出演した『めざましWANGANフェス』では「Rendezvous」を披露。爽やかなムードの中、ちいかわとハチワレがステージに登場するサプライズもあった。そして、怒涛のパフォーマンスを繰り広げたラストには、「BEYOND THE SKY」を初披露。会場は大盛り上がりとなり、メンバーもタオルを振ってあおりながら、疾走感あふれるパフォーマンスでイベントのトリを飾った。
今後は、8月24日にタイトル曲「You Know What To Do」の先行配信、8月26日にMusic Videoの公開を予定している。さらに、9月と11月には自身初の東阪ドームツアー『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR ［CITY OF LIGHTS］』を開催。5周年イヤーを駆け抜けるINIの今後の活動にも注目だ。
INI 9TH SINGLE『ANTHEM』は、9月16日発売。
※池崎理人の「崎」は「たつさき」が正式表記。