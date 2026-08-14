声優、女優の平野綾(38)が13日に更新したXで、京都アニメーションを訪問し、感謝の思いを新たにしたことを投稿した。平野は同社が制作したアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」涼宮ハルヒ役でブレークを果たした。



【写真】Xに投稿された写真 「文章見ているだけで涙が…」の声

平野は「東京に帰る前に、京都アニメーションさんにお邪魔させていただきました。久しぶりにスタジオを見学させていただき、皆さんとご挨拶させていただき、今年2月に亡くなられた前八田社長の初盆にご焼香させていただきました」と八田英明氏の霊前に祈りを捧げた様子。また、「石原監督にも久しぶりにお会いできました。どれだけ感謝しても足りない。この方達の為なら何だってする。……そんな気持ちで会いに行って、いつも逆に勇気づけられ、暖かさに包まれます。大好きな京アニさんの皆さん。ハルヒ20周年は、この方達に支えられています」と投稿した。



ファンから「綾さんにとってハルヒが特別なのが本当に嬉しいです」「京アニ作品は世界の宝 20年経っても色褪せない名作。 その評判を今は天国の八田社長とあの36柱の各位に伝えたいものです」「文章見ているだけで涙が…。京アニさんの作品は素晴らしいものばかりで、微力ですがいつまでも応援しております。京アニさんも、平野さんも、ハルヒも」「京都アニメーションと平野綾が出会って涼宮ハルヒが生まれた事に感謝しています」「京アニの作品を意識して観るようになったのはハルヒからでした。後ろに写っておられるのは石原監督でしょうか?チャーミングですよねぇ」などと共感の声が多々届いている。



（よろず～ニュース編集部）