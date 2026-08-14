あす放送『うたであえたら 2026』の見どころ一挙紹介！ “ゆず×羽生結弦”パフォーマンス写真も公開
あす8月15日18時5分よりMrs. GREEN APPLE大森元貴、北川景子、二宮和也が司会を務める音楽特番『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』（NHK総合・BSP4K）が放送。本記事では、パフォーマンス写真とともに、番組の見どころを一挙紹介する。
【写真】元てれび戦士の鎮西寿々歌が所属するFRUITS ZIPPERが『天才てれびくん』「夢のチカラ」を歌唱
■Eテレの名曲を豪華メンバーが届ける「The Wakey Showプレゼンツ Eテレソングパーティー！」
現在Eテレで放送中、子どもたちに大人気の番組『The Wakey Show』のメンバーと「うたであえたら」出演歌手が、 昭和・平成・令和で愛されたEテレの名曲を届ける。『みんなのうた』でおなじみの名曲「北風小僧の寒太郎」を歌うのは、郷ひろみ、大泉洋、山崎育三郎。
Aぇ! groupはアニメ『忍たま乱太郎』の主題歌「勇気100％」、『いないいないばあっ！』からは「ピカピカブ〜！」を、北川景子、M！LK、ワンワン、ウェイキーが届ける。
『天才てれびくん』から生まれた「夢のチカラ」を歌うのは、元てれび戦士の鎮西寿々歌が所属するFRUITS ZIPPER。
さらに『おかあさんといっしょ』からは、90年代に活躍した、速水けんたろう、茂森あゆみ、佐藤弘道、松野ちかが27年ぶりに4人そろってのステージへ。「だんご3兄弟」「にじのむこうに」を披露する。
最後はコーナー出演者全員で『The Wakey Show』から「それもいいね」をパフォーマンス。さまざまな世代が楽しめるソングパーティーを届ける。
■世代をこえた豪華コラボ実現！ M！LKが高校ダンス部100人と圧巻ステージ！ 純烈×モナキ初共演！
徳永英明は、Aぇ! group佐野晶哉とM！LK吉田仁人とのコラボレーションで「夢を信じて」を歌唱。そして郷ひろみの歌唱には、＝LOVEがダンスとコーラスで参加、デビュー曲「男の子女の子」スペシャルパフォーマンスを披露する。
視聴者からのリクエストやメッセージを元に、昭和・平成・令和それぞれの時代で愛された名曲の数々をNHKホールから届ける今回の番組。
最多リクエストとなったのは、M！LK「アオノオト」。今回、全国大会で何度も優勝した実績を誇る埼玉県の武南高校ダンス部がパフォーマンスに参加する。さらにM！LKは「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」のSPメドレーも披露。生バンドと共に、パワフルで圧巻のステージを届ける。
テレビ初共演となる純烈×モナキは「星降る街角」、一之森大湖×新浜レオンは「東京砂漠」、ムード歌謡の名曲をメドレーで披露する。さらに「東京砂漠」には、純烈×モナキもコーラスで参加、ステージを盛り上げる。一之森大湖のプロデュースを手掛けるDAIGOの妻・北川景子と一之森大湖、どんな共演となるのか？
■特別企画「ゆず×羽生結弦」パフォーマンス写真を先行公開！
ゆずの2人と、宮城県仙台市出身のフィギュアスケーター・羽生結弦による「幾重」スペシャルコラボレーション。仙台市のリンクでのパフォーマンス写真が、一部先行公開された。
北川悠仁が書き上げた歌詞、そのメッセージに羽生結弦が深く共感し実現した待望の初共演に期待が高まる。
【出演歌手】（※50音順）
あいみょん、新しい学校のリーダーズ、生田絵梨花、＝LOVE、一之森大湖、Aぇ! group、大泉洋、大森元貴、ORANGE RANGE、串田アキラ、くるり、郷ひろみ、さだまさし、純烈、徳永英明、新浜レオン、二宮和也、ハンバート ハンバート、氷川きよし、福山雅治、FRUITS ZIPPER、増田惠子（ピンク・レディー）、Mrs. GREEN APPLE、南こうせつ、南野陽子、宮本浩次、M!LK、モナキ、森山良子、山崎育三郎、山本リンダ、ゆず、LUNA SEA、渡辺美里
『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は、NHK総合・BSP4Kにて8月15日18時5分放送。
※徳永英明の「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空く
【写真】元てれび戦士の鎮西寿々歌が所属するFRUITS ZIPPERが『天才てれびくん』「夢のチカラ」を歌唱
■Eテレの名曲を豪華メンバーが届ける「The Wakey Showプレゼンツ Eテレソングパーティー！」
現在Eテレで放送中、子どもたちに大人気の番組『The Wakey Show』のメンバーと「うたであえたら」出演歌手が、 昭和・平成・令和で愛されたEテレの名曲を届ける。『みんなのうた』でおなじみの名曲「北風小僧の寒太郎」を歌うのは、郷ひろみ、大泉洋、山崎育三郎。
『天才てれびくん』から生まれた「夢のチカラ」を歌うのは、元てれび戦士の鎮西寿々歌が所属するFRUITS ZIPPER。
さらに『おかあさんといっしょ』からは、90年代に活躍した、速水けんたろう、茂森あゆみ、佐藤弘道、松野ちかが27年ぶりに4人そろってのステージへ。「だんご3兄弟」「にじのむこうに」を披露する。
最後はコーナー出演者全員で『The Wakey Show』から「それもいいね」をパフォーマンス。さまざまな世代が楽しめるソングパーティーを届ける。
■世代をこえた豪華コラボ実現！ M！LKが高校ダンス部100人と圧巻ステージ！ 純烈×モナキ初共演！
徳永英明は、Aぇ! group佐野晶哉とM！LK吉田仁人とのコラボレーションで「夢を信じて」を歌唱。そして郷ひろみの歌唱には、＝LOVEがダンスとコーラスで参加、デビュー曲「男の子女の子」スペシャルパフォーマンスを披露する。
視聴者からのリクエストやメッセージを元に、昭和・平成・令和それぞれの時代で愛された名曲の数々をNHKホールから届ける今回の番組。
最多リクエストとなったのは、M！LK「アオノオト」。今回、全国大会で何度も優勝した実績を誇る埼玉県の武南高校ダンス部がパフォーマンスに参加する。さらにM！LKは「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」のSPメドレーも披露。生バンドと共に、パワフルで圧巻のステージを届ける。
テレビ初共演となる純烈×モナキは「星降る街角」、一之森大湖×新浜レオンは「東京砂漠」、ムード歌謡の名曲をメドレーで披露する。さらに「東京砂漠」には、純烈×モナキもコーラスで参加、ステージを盛り上げる。一之森大湖のプロデュースを手掛けるDAIGOの妻・北川景子と一之森大湖、どんな共演となるのか？
■特別企画「ゆず×羽生結弦」パフォーマンス写真を先行公開！
ゆずの2人と、宮城県仙台市出身のフィギュアスケーター・羽生結弦による「幾重」スペシャルコラボレーション。仙台市のリンクでのパフォーマンス写真が、一部先行公開された。
北川悠仁が書き上げた歌詞、そのメッセージに羽生結弦が深く共感し実現した待望の初共演に期待が高まる。
【出演歌手】（※50音順）
あいみょん、新しい学校のリーダーズ、生田絵梨花、＝LOVE、一之森大湖、Aぇ! group、大泉洋、大森元貴、ORANGE RANGE、串田アキラ、くるり、郷ひろみ、さだまさし、純烈、徳永英明、新浜レオン、二宮和也、ハンバート ハンバート、氷川きよし、福山雅治、FRUITS ZIPPER、増田惠子（ピンク・レディー）、Mrs. GREEN APPLE、南こうせつ、南野陽子、宮本浩次、M!LK、モナキ、森山良子、山崎育三郎、山本リンダ、ゆず、LUNA SEA、渡辺美里
『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は、NHK総合・BSP4Kにて8月15日18時5分放送。
※徳永英明の「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空く