創業119年のわんこそば「東家」脅威の新記録 大食い配信者が755杯→圧巻のお椀の数
創業119年、岩手県盛岡市のわんこそばと郷土料理を提供する「東家」の公式Xが、14日までに更新。わんこそばの記録で、歴代最高が更新されたことを報告した。
【写真】圧巻のお椀の量！創業119年のわんこそば「東家」脅威の新記録
記録を更新させたのは、大食い配信者の多部田ねる。自身のXでは、積み上げられたお椀の写真を添えて「創業119年、岩手県盛岡市の東家駅前店さんでわんこそばに挑戦しました！結果は755杯。これまでの歴代最高記録を更新しました！とっても美味しいお蕎麦でしたし、薬味の種類が沢山あって食べていて楽しかったです。後日挑戦の様子をYouTubeに投稿予定です」と伝えた。
同店のXは、多部田の投稿を引用して「【東家史上新記録更新】ご来店ありがとうございました!!」と呼びかけている。
【写真】圧巻のお椀の量！創業119年のわんこそば「東家」脅威の新記録
記録を更新させたのは、大食い配信者の多部田ねる。自身のXでは、積み上げられたお椀の写真を添えて「創業119年、岩手県盛岡市の東家駅前店さんでわんこそばに挑戦しました！結果は755杯。これまでの歴代最高記録を更新しました！とっても美味しいお蕎麦でしたし、薬味の種類が沢山あって食べていて楽しかったです。後日挑戦の様子をYouTubeに投稿予定です」と伝えた。
同店のXは、多部田の投稿を引用して「【東家史上新記録更新】ご来店ありがとうございました!!」と呼びかけている。