学校行事ではおなじみ「旅のしおり」。友人との旅行でも、旅を彩るアイテムとして作る方をときどき見かけます。

そんな「旅のしおり」のなかでも、おそらく飛び抜けてクオリティが高いであろう1冊がXで注目を集めています。

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■ 「共通テスト」の問題冊子をオマージュした「卒業旅行のしおり」

Xユーザーの「ひととせ」さんがこのほど投稿したのは、多くの人の青春……そしてトラウマを呼び起こしそうな、「共通テスト」風の問題冊子を撮影した写真。そう、かつては「センター試験」、さらに昔は「共通一次」と呼ばれていた、あの大学入試です。

テスト開始前に緊張と不安で喉をカラカラにしながら凝視していた記憶が蘇ってきそうになりますが……よく読むと科目が書かれているべきところには「卒業旅行」の4文字が。

そう、これは問題冊子ではなく「旅のしおり」なのです。

さらに目を凝らしてみれば注意事項の欄には「集合時間に、正しく集合・到着していない場合は、出発できないことがあります」「旅行の内容に関して不明な点がある場合は、各自質問しなさい」など、本家をオマージュしつつ卒業旅行らしさが滲み出ています。

そのほかにも「岡本が迷子にならないようにみんなで気をつけなさい」「旅行中に名前が分からない電車をみかけたら田中に質問しなさい」など友人関係が一発で伝わってくる文章も盛り込まれています。あまりの青春の眩さに、筆者の目は潰れそうです。

ひととせさんの投稿は12万件を超すいいねを集め、コメント欄や引用欄には「すごー！！」「小ネタ仕込みが上手い」「こういうオマージュ大好き」といった声が多数寄せられています。

ひととせさんによれば、このしおりは高校のクラスメートと企画した卒業旅行で使用したもの。

メンバーは注意書きからも読み取れる通り、資料制作が得意な渡邉さん、電車に詳しい田中さん、気象マニアの金岡さん、人を笑わせるのが得意な長坂さん、方向音痴の岡本さんの5人。ひととせさんもこのうちの1人です。

■ ひととせさんたちの「卒業旅行」はすでに終了！迷子を心配されていた岡本さんは……？

共通テストをイメージしたしおりは本誌と別冊に分かれており、本誌を渡邉さんが、別冊を田中さんが担当したとのこと。

「パワーポイントを用いて、実際の共テの表紙と睨めっこしながらできるだけ似せられるように地道に頑張りました！」（渡邉さん）

別冊の方は「移動上の注意」と題され、公共交通機関の乗り継ぎ方などがかなり細かく記載してあります。電車が得意な田中さんが肩をぶん回して作り込んだことがうかがえる、こだわりの詰まった1冊です。

随所に工夫と小ネタが散りばめられたしおりは、どのページも愛おしいものですが、中でもひととせさんが気に入っているのが本誌の表紙。「注意書きのオマージュのクオリティが高く、旅行メンバーの個性がよく分かって読み返す度にほっこりします！」と話しています。

別冊の表紙にもある通り、このしおりが作られたのは昨年2025年の卒業シーズン。ひととせさんたちの旅はすでに終わっています。

当時の思い出をうかがってみれば、道中の車内で田中さんのおもしろ電車解説が炸裂するなど、大いに盛り上がったそう。

そして投稿のコメント欄でも「岡本がめちゃくちゃ気になる」「みんなに見守られるほどの方向音痴岡本さんとは……」「岡本は飛行機に乗ったんだろうか」などと心配されていた岡本さんも、はぐれずにすんだとのことです。

かけがえのない卒業旅行を、さらに特別なものにしてくれる「旅のしおり」。

もう一度高校生に戻れたら真似をしたいな……と思ったのですが、筆者の周りには「資料作成が得意な渡邉さん」「電車に詳しい田中さん」ポジションの人材がいなかったので、ちょっと厳しいかもしれません。

迷子が得意なヨシクラくん（筆者）はいたんですけどね。

＜記事化協力＞

ひととせ さん（@hitotose365_501）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026081401.html