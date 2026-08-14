飼い主さんの脇の匂いをうっかり嗅いだ猫さん。すると、まるでスイッチが入ったかのように激しい謎行動を見せる姿が、記事執筆時点で1200万表示を突破！リプライ欄には「この子のスイッチ入った感じがリアルすぎる」「猫が夢中になる匂いでもしてるのかな」といった声が寄せられています。

【動画：飼い主の隣でくつろいでいた猫→『脇の匂い』を嗅いだ次の瞬間…まさかの光景】

️飼い主さんとじゃれていた猫さん

Xアカウント「しがじろー (@shigaziro)」さまに投稿されたのは、ある日の投稿者さまと愛猫ちゃんの仲睦まじい様子です。

飼い主さんの隣でゴロゴロと寝転がりながら、幸せな時間を満喫していた猫さん。

しかし、ふとした瞬間、目の前にあった飼い主さんの"脇"を嗅いだ猫さんは……

️脇の匂いを嗅ぐと……

突然、激しい動きに！グルンッと体を一回転させたかと思えば、脇に頭をぐりぐり！

さらに足りなかったのか、もう一度、脇の匂いを嗅ぐ様子も……。

二度、脇の匂いを嗅いだ猫さんは、もう止まりません！グルングルンと体を回し、飼い主さんの体の上へ乗ったり、脇にしがみついてみたりとやりたい放題（笑）いったい、どうしてしまったというのでしょう。

しかし、ゴロンと飼い主さんの体から落ちた瞬間、我に帰ったように可愛らしいお顔を取り戻したという猫さん。

この一連の変わりようには、多くの人から「あなた前世がマタタビだからしゃーないのよ」「最後のはッ⁉︎私は何を⁉︎ の表情好きです」「猫あるあるすぎて笑った」などの声が殺到！

また、猫を飼っている人の中には「旦那さんのスリッパや靴で発動します！」「うちの猫はムレムレの足でこうなります、、」といった実体験も寄せられました。

普段は投稿者さまの日常を紹介しているXアカウント「しがじろー (@shigaziro)」。もしかすると、時々今回の猫さんが再び登場するかもしれません。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「しがじろー (@shigaziro)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。