電撃離婚の元TBS美女、最新自撮りショットに「マジで可愛い」の声
フリーアナウンサーの山本里菜が13日にinstagramを更新。自撮りショットを披露すると、ファンから「マジで可愛い」「美しい」といった反響が寄せられた。
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 ほかレアな水着姿も
山本が「湿気で髪がパサパサ〜笑」と投稿したのは自撮りショット。写真には、鏡越しに映ったロングヘア姿の山本が収められている。
彼女のソロショットに、ファンからは「マジで可愛い」「乱れた髪も美しい」「眼福」「魅力的でホント尊敬」などの声が集まっている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 ほかレアな水着姿も
山本が「湿気で髪がパサパサ〜笑」と投稿したのは自撮りショット。写真には、鏡越しに映ったロングヘア姿の山本が収められている。
彼女のソロショットに、ファンからは「マジで可愛い」「乱れた髪も美しい」「眼福」「魅力的でホント尊敬」などの声が集まっている。
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）