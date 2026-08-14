絶対に買うべきはこれ！東京駅で損しない絶品スイーツとお土産完全攻略マップ
YouTubeチャンネル「YOUの知っ得旅グルメ」が、「【 2026年最新】東京駅人気お土産16選！絶品スイーツも紹介！」を公開した。東京駅構内の商業施設「グランスタ東京」を中心に、公式の売上ランキングを参考にしながら、手土産にぴったりな人気スイーツや限定品を徹底ナビゲートしている。
同チャンネルは、100店舗以上が分散する複雑な東京駅構内でお土産探しに迷わないよう、まずはエリアごとの構造を解説。「時間がない時は、まず地下1階から探すことをお勧めします」と、スイーツショップが1箇所に集中している地下1階からの攻略を指南した。動画では「東京駅限定スイーツ売上ランキングTOP10」をベースに、各店舗を巡りながら商品やパッケージの魅力を丁寧に伝えている。
特に注目を集めたのは、7年連続でランキング1位を獲得しているという「COCORIS（ココリス）」のサンドクッキーだ。実際に購入して自宅で試食し、「サクッと軽いクッキーの中から、濃厚なヘーゼルナッツチョコがとろけるように広がります」とその食感と味わいを絶賛。コーヒーとの相性も抜群だと語った。
さらに、甘エビの姿焼きにチーズを乗せて海苔で巻いた「これこれしかじか」の「磯チー」や、花びらを象った色鮮やかな「Shodai bio nature」の「ミルティペタル」など、斬新で美しい見た目のスイーツも数多くピックアップ。定番の焼き菓子から新感覚のチーズケーキまで、幅広いジャンルのお土産を網羅している。
広大な東京駅での買い物は迷いがちだが、事前にエリアの特性とランキングを把握しておくことで、スムーズにお目当ての商品に辿り着ける。次の帰省や出張の際には、動画の攻略法を参考に絶品スイーツを探してみてはいかがだろうか。
同チャンネルは、100店舗以上が分散する複雑な東京駅構内でお土産探しに迷わないよう、まずはエリアごとの構造を解説。「時間がない時は、まず地下1階から探すことをお勧めします」と、スイーツショップが1箇所に集中している地下1階からの攻略を指南した。動画では「東京駅限定スイーツ売上ランキングTOP10」をベースに、各店舗を巡りながら商品やパッケージの魅力を丁寧に伝えている。
特に注目を集めたのは、7年連続でランキング1位を獲得しているという「COCORIS（ココリス）」のサンドクッキーだ。実際に購入して自宅で試食し、「サクッと軽いクッキーの中から、濃厚なヘーゼルナッツチョコがとろけるように広がります」とその食感と味わいを絶賛。コーヒーとの相性も抜群だと語った。
さらに、甘エビの姿焼きにチーズを乗せて海苔で巻いた「これこれしかじか」の「磯チー」や、花びらを象った色鮮やかな「Shodai bio nature」の「ミルティペタル」など、斬新で美しい見た目のスイーツも数多くピックアップ。定番の焼き菓子から新感覚のチーズケーキまで、幅広いジャンルのお土産を網羅している。
広大な東京駅での買い物は迷いがちだが、事前にエリアの特性とランキングを把握しておくことで、スムーズにお目当ての商品に辿り着ける。次の帰省や出張の際には、動画の攻略法を参考に絶品スイーツを探してみてはいかがだろうか。
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