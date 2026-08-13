「朝一番の加糖飲むヨーグルト」は危険？血糖値スパイクを引き起こす原因と前兆

食後に血糖値が急激に上昇・下降する「血糖値スパイク」は、自覚症状がなくても血管や膵臓（すいぞう）への負担を蓄積させる恐れがあります。加糖タイプの飲むヨーグルトを空腹時に飲むと、このリスクが高まりやすいといわれています。血糖値スパイクがなぜ起こるのか、そのメカニズムと身体への影響をわかりやすくご説明します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

飲むヨーグルトが引き起こす血糖値スパイクとは

2014年岩手医科大学卒2016年仙台市立病院循環器内科2019年江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科2023年岩手県立中央病院糖尿病・内分泌内科 兼 救急診療科2023年医療法人社団啓愛会理事2026年孝仁病院美希病院所属学会日本医師会 産業医日本循環器学会 循環器専門医日本糖尿病学会 糖尿病専門医日本内科学会 総合内科専門医

飲むヨーグルトと血糖値の関係において、特に注意が必要なのが「血糖値スパイク（食後の急激な血糖値の乱高下）」と呼ばれる現象です。このセクションでは、血糖値スパイクのメカニズムと、飲むヨーグルトがなぜそのリスクになりうるかを具体的に説明します。

血糖値スパイクのメカニズムを理解する

血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇する現象を指します。通常、食後の血糖値は緩やかに上昇して一定のピークに達し、インスリンの働きで徐々に元の水準に戻ります。しかし、消化・吸収が極めて速い糖質を一度に摂った場合、血糖値が短時間で一気に急上昇し、身体はそれに対応するために大量のインスリンを急ピッチで分泌します。この大量分泌が、今度は血糖値を比較的早いスピードで下げてしまいます。

血糖値スパイクは食後1～2時間以内に起こることが多く、激しい空腹感・動悸（どうき）・強い眠気・頭痛・集中力の低下などの不快な症状が現れることがあります。健康診断の「空腹時血糖値」では見逃されやすいため「隠れ糖尿病」の要因としても注目されています。自覚症状がない場合でも、血管や膵臓（すいぞう）への負担は着実に蓄積されていくため注意が必要です。

飲むヨーグルトは液体の状態で糖質（果糖ブドウ糖液糖や砂糖など）が含まれているため、噛んで食べる固形食品よりも胃を素早く通過し、小腸で極めて速く吸収される特徴があります。このため、加糖タイプの飲むヨーグルトを朝一番の空腹時や食事の冒頭に飲んだ場合、血糖値スパイクが非常に起こりやすくなります。

血糖値スパイクが身体に与える影響

血糖値スパイクとは、食事の開始直後（15～30分程度）に起こる血糖値の急激な上昇を指し、食後血糖値の全体的な推移の中でも特に早い段階で生じるものです。飲むヨーグルトのような液体の糖質飲料を空腹時に胃へ流し込むと、この初期の急上昇が顕著に生じやすくなります。

血糖値スパイクが日常的に繰り返されると、血管の内壁（内皮細胞）に強い酸化ストレス（体内のサビつき・細胞へのダメージ）や炎症反応が生じます。この血管への慢性的ダメージは血管の柔軟性を奪い、将来的な動脈硬化や心筋梗塞・脳卒中のリスクを高める一因になります。また、膵臓のベータ細胞（インスリンを工場のように作る重要な細胞）を疲弊させ、将来的なインスリン分泌能力の低下（糖尿病の発症）につながる懸念もあります。

さらに、血糖値の乱高下は自律神経系を乱し、精神的な不安定さをもたらすことが知られています。食後の強いだるさや気分の落ち込み、倦怠（けんたい）感などが続く方は、飲むヨーグルトを無糖タイプに変えたり、飲むタイミングを「食事の最後」にするなど、食習慣全体を工夫してみることが大切です。

まとめ

飲むヨーグルトは腸内環境の改善や栄養補給として有用な食品ですが、加糖タイプでは糖質過多になりやすく、血糖値スパイクや長期的な糖尿病リスクと無関係ではありません。製品の糖質量を確認し、無糖・プレーンタイプを選ぶ、飲むタイミングや食べ合わせを工夫する、食生活全体の糖質バランスを整えるといった取り組みが、リスクを下げるための現実的な方法です。血糖値の状態が気になる方は、内科や糖尿病内科・代謝内科への相談を検討してみてください。

参考文献

厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」

厚生労働省「糖尿病」

農林水産省「食事バランスガイド」

消費者庁「特定保健用食品について」