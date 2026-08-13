2児の母・森咲智美、水着で飲酒しベロベロに…収録中に衝撃事件！
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#5が11日、放送された。スタジオゲストに登場した2児の母でタレントの森咲智美が、収録中にぼっ発したまさかの“ポロリ”事件を告白した。
【写真】森咲智美、収録中に水着でベロベロに…衝撃事件！
森咲は「今はグラビア卒業しました」と語ったものの、さらば青春の光・森田哲矢から「結婚したてはやってました？」と尋ねられると、「エロを封印するっていうのが分からなくて、出しちゃうんですよね」と苦笑する場面も。
また、母になった変化を聞かれると「ロケで水着を着るときがあって、
家に帰ってきて子どもの顔を見たら“やっちゃったな”って思う」とリアルな本音を吐露した。
さらにお酒の失敗談に話題が及ぶと、「タカアンドトシさんの番組で、飲んでから収録するっていうのがあって」と切り出し、「緊張しすぎてめちゃくちゃ飲んじゃって。ベロベロな状態で水着を着て出たんですけど、いっぱいポロリしたみたい」と衝撃の大失態を激白した。
一方で、林も泥酔して携帯と鍵を友人に持ち帰られ、朝の9時まで屋外で寝てしまったという失敗談を明かし、スタジオの笑いを
誘いました。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】森咲智美、収録中に水着でベロベロに…衝撃事件！
森咲は「今はグラビア卒業しました」と語ったものの、さらば青春の光・森田哲矢から「結婚したてはやってました？」と尋ねられると、「エロを封印するっていうのが分からなくて、出しちゃうんですよね」と苦笑する場面も。
家に帰ってきて子どもの顔を見たら“やっちゃったな”って思う」とリアルな本音を吐露した。
さらにお酒の失敗談に話題が及ぶと、「タカアンドトシさんの番組で、飲んでから収録するっていうのがあって」と切り出し、「緊張しすぎてめちゃくちゃ飲んじゃって。ベロベロな状態で水着を着て出たんですけど、いっぱいポロリしたみたい」と衝撃の大失態を激白した。
一方で、林も泥酔して携帯と鍵を友人に持ち帰られ、朝の9時まで屋外で寝てしまったという失敗談を明かし、スタジオの笑いを
誘いました。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。