“会社員のお姉さん”インフルエンサー美女、かわいすぎるキツネ耳姿
“会社員のお姉さん”と称して活動するインスタグラマー、インフルンサーのさとみあいが13日に自身のinstagramを更新。プロ野球・北海道日本ハムファイターズの試合を現地観戦したことを報告し、キツネ耳カチューシャをつけた姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】“会社員のお姉さん”インフルエンサー美女が「スタイル抜群」 大胆な水着ショットも（8枚）
さとみは「ファイターズ応援 念願のきつね耳をつけて エスコンで応援してきました〜！」と、ファイターズのホーム・エスコンフィールドHOKKAIDOで観戦したことを報告。ファイターズのユニフォームとキツネ耳を着用し、キツネのポーズを取った姿を公開。3枚目に写ると、キツネのしっぽもつけていることが確認できる。
「この日は試合後に花火も上がるスペシャルDAY」「野球も花火も楽しめて夏満喫」と楽しんでいるさとみの投稿には、「ぶち可愛い」「モーレツにかわいい」といった声が寄せられている。
【さとみあいプロフィール】
4月8日生まれ、北海道出身。身長166cm、B93cm・W63cm・H95cmのプロポーションを誇り、Instagramのフォロワー数は5万人を超えるなど“会社員のお姉さん”としてSNSで人気を集めている。今年5月には、1stイメージDVD「相思相愛」（竹書房）をリリース。Instagramでは、その抜群のスタイルを活かしたショットを公開し、ファンを喜ばせている。
引用：「さとみあい」Instagram（@satomiai48）
【写真】“会社員のお姉さん”インフルエンサー美女が「スタイル抜群」 大胆な水着ショットも（8枚）
さとみは「ファイターズ応援 念願のきつね耳をつけて エスコンで応援してきました〜！」と、ファイターズのホーム・エスコンフィールドHOKKAIDOで観戦したことを報告。ファイターズのユニフォームとキツネ耳を着用し、キツネのポーズを取った姿を公開。3枚目に写ると、キツネのしっぽもつけていることが確認できる。
【さとみあいプロフィール】
4月8日生まれ、北海道出身。身長166cm、B93cm・W63cm・H95cmのプロポーションを誇り、Instagramのフォロワー数は5万人を超えるなど“会社員のお姉さん”としてSNSで人気を集めている。今年5月には、1stイメージDVD「相思相愛」（竹書房）をリリース。Instagramでは、その抜群のスタイルを活かしたショットを公開し、ファンを喜ばせている。
引用：「さとみあい」Instagram（@satomiai48）