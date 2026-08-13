お盆明けの渋谷に、仕事帰りの人たちを待ち受ける“不思議な改札”が出現します。

ロッテが8月17日、18日の2日間、渋谷ストリームの稲荷橋広場に「クーリッシュ瞬間爽快改札」を設置。冷気が噴き出す青い改札を通り抜けると、「クーリッシュ バニラ」が無料でもらえるというサンプリングイベントです。

配布数は2日間で計5000個。開催時間を17時から20時までとし、退勤時間帯を狙って実施されます。

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■ 冷気、ねぎらい、クーリッシュ 退勤後の“生還セレモニー”

お盆明けというだけでも、会社へ向かう足取りは少々重くなりがち。そこへ容赦なく襲ってくる残暑。そんなダブルパンチを食らいながらも無事に一日の仕事を終えた人に、「出社しただけでも十分頑張っていますよ！」と全力で褒めよう、というのが今回の企画です。

イベントでは、冷気が噴き出す改札を通り抜けると、スタッフが「お疲れ様です！」の言葉とともに、冷えた「クーリッシュ」を手渡してくれます。冷気を浴びた直後にクーリッシュを味わい、仕事終わりの気分を一気にリフレッシュしてもらおうという趣向。これはもう退勤というより、ちょっとした“生還セレモニー”です。

ロッテによると、思わず「キモティィィ〜！」と叫びたくなるほどの爽快感を味わってほしいとのこと。

■ “南極気分”のフォトスポットも 会社員以外も参加OK

さらに会場には、南極をイメージしたバックパネルを設置したフォトスポットも登場。冷たい風を浴びながら写真を撮影できるため、ちょっとしたリフレッシュスポットにもなりそうです。

なお、企画自体は「退勤サンプリングイベント」と銘打たれてはいるものの、参加するのに会社員である必要はありません。買い物帰りやお出かけ中、旅行の途中などでも自由に体験できるとのこと。

商品は各日なくなり次第終了で、体験および商品の提供は1人1日1回まで。小雨決行ですが、悪天候の場合は中止となる可能性があります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026081306.html