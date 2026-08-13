『ワンダーウーマン』前日譚＆『ウォラー』製作保留 『バービー』続編も中止の危機
女性を主人公にした作品の先行きが不透明になっている。DCスタジオがテレビドラマシリーズとして企画していた『ワンダーウーマン』の前日譚と『Waller（原題）』の製作が保留となったほか、また『バービー2』も先行き不透明になっていることが分かった。
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Varietyによると、『Waller（原題）』は、ヴィオラ・デイヴィスが『スーサイド・スクワッド』（2016）と『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）、ドラマ『ピースメイカー』で演じ、アニメシリーズ『クリーチャー・コマンドーズ』では声も担当したキャラクター、アマンダ・ウォラーを主人公に据えたシリーズ。ジェームズ・ガンとピーター・サフランがDCスタジオのトップに起用される5ヵ月前の2022年5月に、企画が報じられた。
一方、『ワンダーウーマン』の前日譚シリーズである『Paradise Lost（原題）』は、女性だけの戦士族「アマゾン族」の故郷であるテミスキュラ島を舞台に、ワンダーウーマン誕生以前の物語を描く作品。ガンとサフランによる新生DCのプロジェクトの1つとして2023年1月に発表された。しかし両作品は現在、DCスタジオの優先開発リストから外れ、積極的に進められていないという。
またThe New York Timesによると、2023年に大ヒットを記録した『バービー』の続編も危機に瀕しているそうだ。こちらの場合は、契約交渉の行き詰まりが理由。前作で共同脚本＆監督を務めたグレタ・ガーウィグと、共同脚本のノア・バームバック、製作＆主演のマーゴット・ロビー、ライアン・ゴズリングをひとまとめにした交渉が行われており、スタジオ側は過去3年で6回以上もオファーを提示したが、折り合いがついていないという。このままでは映画化の権利が切れてしまう可能性もあるようだ。
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Varietyによると、『Waller（原題）』は、ヴィオラ・デイヴィスが『スーサイド・スクワッド』（2016）と『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）、ドラマ『ピースメイカー』で演じ、アニメシリーズ『クリーチャー・コマンドーズ』では声も担当したキャラクター、アマンダ・ウォラーを主人公に据えたシリーズ。ジェームズ・ガンとピーター・サフランがDCスタジオのトップに起用される5ヵ月前の2022年5月に、企画が報じられた。
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