吉岡里帆×奈緒、女性シェルターの秘密が明らかに『シャドウワーク』本編映像解禁
俳優の吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務める映画『シャドウワーク』（9月25日公開）から、女性たちをかくまうシェルターに隠された秘密を明かす本編映像が初解禁された。あわせて、“交換殺人”の実行に向けて動き出す住人たちを捉えた新たな場面写真3点も公開された。
【動画】「わたしたちは人を殺してる」衝撃の告白、本編映像
本作は、佐野広実の同名小説（講談社文庫）を映画化したサバイバルサスペンス。配偶者や親から暴力を受けた女性たちが身を寄せるシェルター「おうち」を舞台に、声を上げられない女性たちが下す“極限の決断”を描く。
主人公の紀子を吉岡が演じ、もう一人の主人公である刑事・薫を奈緒が演じる。共演には、風吹ジュン、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、北村匠海、原嘉孝（timelesz）、清水尚弥らが名を連ねる。監督は『君は永遠にそいつらより若い』の吉野竜平（※吉＝つちよし）が務めた。
解禁された本編映像では、一見平穏な「おうち」で行われてきた恐ろしい秘密が明らかになる。危険な気配を感じ取った紀子は逃げ出そうとするが、住人たちに取り押さえられてしまう。
取り乱す紀子に、家主の昭江（風吹）は「説明させて。私たちがどうやって生きてきたかを教える。話を聞いた上で、このまま私たちと居続けるか、どうするかはあなたが選びなさい」と静かに語りかける。
そして、不安げに見上げる紀子に向かって、昭江は「私たちは人を殺してる…」と告白。女性たちが、自分を苦しめる相手ではなく、別の住人の加害者を互いに手にかける“交換殺人”を行ってきたことが示される。
その全貌を知り、善悪の境界が揺らぐ中で、紀子は「おうち」に残るのか、それとも立ち去るのか。彼女の選択と、一線を越えた女性たちの行く末に注目が集まる。
あわせて解禁された場面写真には、夫からの暴力によって入院していた紀子に、路子（美保）が「おうち」を紹介する場面、紀子を迎え入れる昭江、奈美（ファーストサマーウイカ）、凛（佐月）の穏やかな笑顔が切り取られている。
一方、スーツ姿で緊迫した表情を浮かべる紀子としのぶ（酒井）の姿も。“交換殺人”の実行に向けて静かに動き始める住人たちを映し出し、その後の不穏な展開を予感させる。
【動画】「わたしたちは人を殺してる」衝撃の告白、本編映像
本作は、佐野広実の同名小説（講談社文庫）を映画化したサバイバルサスペンス。配偶者や親から暴力を受けた女性たちが身を寄せるシェルター「おうち」を舞台に、声を上げられない女性たちが下す“極限の決断”を描く。
解禁された本編映像では、一見平穏な「おうち」で行われてきた恐ろしい秘密が明らかになる。危険な気配を感じ取った紀子は逃げ出そうとするが、住人たちに取り押さえられてしまう。
取り乱す紀子に、家主の昭江（風吹）は「説明させて。私たちがどうやって生きてきたかを教える。話を聞いた上で、このまま私たちと居続けるか、どうするかはあなたが選びなさい」と静かに語りかける。
そして、不安げに見上げる紀子に向かって、昭江は「私たちは人を殺してる…」と告白。女性たちが、自分を苦しめる相手ではなく、別の住人の加害者を互いに手にかける“交換殺人”を行ってきたことが示される。
その全貌を知り、善悪の境界が揺らぐ中で、紀子は「おうち」に残るのか、それとも立ち去るのか。彼女の選択と、一線を越えた女性たちの行く末に注目が集まる。
あわせて解禁された場面写真には、夫からの暴力によって入院していた紀子に、路子（美保）が「おうち」を紹介する場面、紀子を迎え入れる昭江、奈美（ファーストサマーウイカ）、凛（佐月）の穏やかな笑顔が切り取られている。
一方、スーツ姿で緊迫した表情を浮かべる紀子としのぶ（酒井）の姿も。“交換殺人”の実行に向けて静かに動き始める住人たちを映し出し、その後の不穏な展開を予感させる。