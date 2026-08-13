マット・デイモン、美人と評判の20歳娘がモデル事務所と契約
マット・デイモンの20歳の娘イザベラが、大手モデルエージェント「IMGモデルズ」と契約した。
【写真】マット・デイモンの美人娘たち、レッドカーペットに集結
イザベラは、マットと妻ルシアナ・バロッソの間に誕生した3人の娘の長女。Page Sixによると、2024年にニューヨーク大学に入学したという。
IMGモデルズは、クラウディア・シファーやアレックス・コンサニといった著名モデルを抱えるほか、ナオミ・ワッツとリヴ・シュライバーの娘カイ・シュライバーや、サディ・フロストとジュード・ロウの娘アイリス・ロウ、デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻の息子ロメオ・ベッカムらも在籍している。
IMGモデルズの公式サイトでは、イザベラの写真とともに、身長173cmで靴のサイズは9、ニューヨークを拠点に活動していることが紹介されている。
イザベラはこれまでも、妹のジア（17）、ステラ（15）、さらにルシアナが元パートナーとの間にもうけた27歳の姉アレクシアと一緒に、度々マットの出演作のプレミアに来場。母ルシアナ譲りの美貌でも注目を集めてきた。
なお、アレクシアもマットの足跡をたどり、写真家兼ビデオグラファーとして映画の世界で活動。マットと盟友ベン・アフレックの制作会社Artists Equityが手掛け、マットとケイシー・アフレックが共演した映画『インスティゲイターズ 〜強盗ふたりとセラピスト〜』（2024）にも携わった。
今年4月には、自身のインスタグラムでイザベラをモデルに起用し、自ら撮影した写真を公開。姉妹によるコラボレーションを実現させていた。
引用：「アレクシア・バロッソ」Instagram（＠alexia_barroso_）
【写真】マット・デイモンの美人娘たち、レッドカーペットに集結
イザベラは、マットと妻ルシアナ・バロッソの間に誕生した3人の娘の長女。Page Sixによると、2024年にニューヨーク大学に入学したという。
IMGモデルズは、クラウディア・シファーやアレックス・コンサニといった著名モデルを抱えるほか、ナオミ・ワッツとリヴ・シュライバーの娘カイ・シュライバーや、サディ・フロストとジュード・ロウの娘アイリス・ロウ、デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻の息子ロメオ・ベッカムらも在籍している。
イザベラはこれまでも、妹のジア（17）、ステラ（15）、さらにルシアナが元パートナーとの間にもうけた27歳の姉アレクシアと一緒に、度々マットの出演作のプレミアに来場。母ルシアナ譲りの美貌でも注目を集めてきた。
なお、アレクシアもマットの足跡をたどり、写真家兼ビデオグラファーとして映画の世界で活動。マットと盟友ベン・アフレックの制作会社Artists Equityが手掛け、マットとケイシー・アフレックが共演した映画『インスティゲイターズ 〜強盗ふたりとセラピスト〜』（2024）にも携わった。
今年4月には、自身のインスタグラムでイザベラをモデルに起用し、自ら撮影した写真を公開。姉妹によるコラボレーションを実現させていた。
引用：「アレクシア・バロッソ」Instagram（＠alexia_barroso_）