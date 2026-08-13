『トイ・ストーリー５』ピクサー・アニメーション史上最高の興行収入110億円を突破！ 『ファインディング・ニモ』超えの快挙
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『トイ・ストーリー５』の8月12日までの累計興行収入が110億7396万9300円、動員は792万5157人となり、ついに興行収入が歴代ピクサー史上最高となる110億円を突破した。
【写真】唐沢寿明＆所ジョージ、30年歩んだ“相棒”への思い語る
これまでピクサー・アニメーション史上最高の興行収入は、2003年公開の『ファインディング・ニモ』の110億円だったが、『トイ・ストーリー５』が公開から41日（7月3日〜8月12 日）でその記録を塗り替えた。
「トイ・ストーリー」シリーズ No.1興行収入だった『トイ・ストーリー３』の108億円をも抜き、シリーズNo.1興行収入も達成。そして、41日目での110億円突破は『ファインディング・ニモ』を抜きピクサー・アニメーション史上最速、さらには『アナと雪の女王２』『アリス・イン・ワンダーランド』などを抜く記録的なスピードで達成となった。
また、全世界の興行収入は、本年度公開されたアニメーション作品としてNo.1の10億9640万ドル（約1765億円）という驚異的な数字をたたき出した（※8月13日付「Box office mojo」調べ）。
公開から1ヵ月以上たってもなお勢いは衰えず、劇場にはファミリー層や学生の友人グループ、20〜30代のカップルなど老若男女問わず幅広い観客が訪れている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。
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これまでピクサー・アニメーション史上最高の興行収入は、2003年公開の『ファインディング・ニモ』の110億円だったが、『トイ・ストーリー５』が公開から41日（7月3日〜8月12 日）でその記録を塗り替えた。
また、全世界の興行収入は、本年度公開されたアニメーション作品としてNo.1の10億9640万ドル（約1765億円）という驚異的な数字をたたき出した（※8月13日付「Box office mojo」調べ）。
公開から1ヵ月以上たってもなお勢いは衰えず、劇場にはファミリー層や学生の友人グループ、20〜30代のカップルなど老若男女問わず幅広い観客が訪れている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。