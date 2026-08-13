ディズニーランド『シュガー・ラッシュ』アトラクション詳細が判明 ─ 新生『スペース・マウンテン』も誕生

東京ディズニーランドのトゥモローランドが2027年春に大きく変わる。ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』をテーマにした新アトラクションの名称が「シュガー・ラッシュ：スウィートレスキュー」に決定。新たな「スペース・マウンテン」は「スペース・マウンテン・アースライズ」の名で登場する。

株式会社オリエンタルランドが2026年8月13日付ので明らかにしたもの。トゥモローランドでは総投資額1,000億円を投じた再開発が進められており、新たな2つのアトラクションに加え、商品店舗やフード店舗、広場も誕生する。

2027年春にオープン予定の「シュガー・ラッシュ：スウィートレスキュー」は、『シュガー・ラッシュ』（2012）をテーマにした屋内型ライド。同作をテーマにしたアトラクションの導入は世界初となる。ゲストはラルフやヴァネロペとともにゲームの世界に入り込み、キャンディ大王が生み出した不具合「シュガーバグ」によって破壊されそうなレース・ゲーム“シュガー・ラッシュ”を救うことになる。

シュガーバグをグミやカップケーキといった元のお菓子の姿に戻していく、インタラクティブなゲーム体験になるという。東京ディズニーリゾートでは初めてとなる新技術も導入されるが、現時点でその技術の詳細は明かされていない。アトラクションに隣接して商品店舗「ピクセル・プリズム」、近隣にはポップコーンスタンド「ポッピングステーション」もオープンする。

『シュガー・ラッシュ』アトラクションの導入自体は2024年に発表されていた。東京ディズニーランドのもので、同施設はこれに伴い2024年にクローズ。今回、正式名称や世界初のアトラクションとなることなど、より具体的な情報が明らかになった。

そして2027年には「スペース・マウンテン・アースライズ」がオープンする。従来の屋内型ジェットコースターという形態を受け継ぎながら、建物からライドシステムまでを完全に一新。地球から勢いよく発進して宇宙へ飛び込む体験から始まり、新たなストーリーや宇宙現象を表現する光と音の特殊効果が加わる。さらに東京ディズニーリゾートのコースターとして初めて、車両搭載型のオーディオシステムが導入される。

「アースライズ」とは、月のふちから地球が昇ってくるように見える光景を指す言葉。今回のアトラクションでは、宇宙から眺める地球の美しさや尊さを表現するテーマとして採用された。世界各地のディズニーテーマパークに存在する「スペース・マウンテン」の中でも、日本独自のテーマになるという。

東京ディズニーランド開園時から親しまれてきた従来の「スペース・マウンテン」は2024年7月31日に営業を終了。クローズ前にはも開催されていた。従来型のコンセプトを継承するだけでなく、「アースライズ」という明確な物語上のテーマが加わることで、新バージョンは従来以上にストーリー性を持ったアトラクションとなりそうだ。

周辺には新たな広場「トゥモローランド・プラザ」も誕生する。火、水、土、木や太陽、月などから着想を得たモニュメントを配置し、人と自然、宇宙のつながりを表現。夜には光と音による演出も行われる。広場にはスナックやドリンクを提供するフード店舗「エレメント・エクスプレス」も設けられる。

「シュガー・ラッシュ：スウィートレスキュー」は2027年春、「スペース・マウンテン・アースライズ」は2027年に東京ディズニーランドでオープン予定。

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