「浴衣に足袋は愚の骨頂！」--。駅の雑踏で、着物姿のAさんは背後から突然そう言い放たれた。振り返っても、声の主は見当たらない。

SNSには、Aさんのように、見ず知らずの他人からいきなり着方を非難されたり、断りなく帯や襟に触れられて“直され”たりしたという投稿が後を絶たない。

信号待ちで背後から帯を引かれた、素材を確かめようと勝手に手を伸ばされた--。本人は親切なつもりかもしれない。

だがこうした着付けに物言いをつける“着物警察”による、見知らぬ他人の衣服にいきなり手をかける行為は、法的にどう評価されるのか。刑事事件に詳しい雨宮知希弁護士に聞いた。

「許可なく私に触らないで」

SNSをのぞくと、“着物警察”との遭遇談が次々と目に入る。

あるSNSユーザーは、「紗袷（さあわせ）は少し時期が違いますよね」と声をかけられたうえ、袂（たもと）の端を指でつままれて立ち去られたと投稿。

着方の善しあしを指摘するだけにとどまらず、無断で身体や衣服に触れる例が目立つのが特徴で、別の人物は「身ぐるみ剥がされて着付けから帯まで全部直された上に、コーディネートに口出しされた」と振り返る。

「他人の着付けを勝手に直そうとするな」「許可なく私に触らないでほしい」と憤りをあらわにする声も上がっている。

こうした行為を、法律はどう見るのか。雨宮弁護士はまず、暴行罪（刑法208条）が成立し得ると指摘する。

「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力（物理的な力）の行使をいう。殴る・蹴るだけでなく、押す、胸ぐらをつかむ、衣服を引っ張る行為も含まれるという。

ここで雨宮弁護士が強調するのは2点だ。

ひとつは、暴行罪とは、傷害の結果に至らなかった場合の罪であり、ケガをさせていなくても暴行罪は成立するということだ。仮に傷害が生じた場合にはより重い傷害罪（刑法204条）が適用されることになる。

もうひとつは、身体に直接触れていなくても暴行に当たり得ることだ。

雨宮弁護士は「人が身につけている着物や帯を引っ張る行為は、その人の身体に向けられた有形力の行使と評価できます」と語る。

さらに「着方が間違っている、直せ」と力ずくで従わせようとすれば、強要罪（刑法223条）が問題となり得る。

加えて、公然と侮辱すれば侮辱罪（刑法231条）、具体的な事実を示して社会的評価を下げれば名誉毀損罪（刑法230条）、害を加えると告げれば脅迫罪（刑法222条）が成立し得る。また、これらの犯罪が成立しないとしても、街頭で執拗に大声で責め立てる行為は、各都道府県の迷惑防止条例に触れる可能性もあるという。

着物 警察 への「 正当防衛 」は成立しうるが…

では、被害に遭ったらどう対応できるのか。

急に帯や衣服に手をかけられるのは、身体・財産に対する「急迫不正の侵害」（差し迫った不当な侵害）にあたる。

「これを払いのけたり振りほどいたりする行為は、正当防衛（刑法36条）として、原則違法にはなりません」と雨宮弁護士は説明する。ただし必要な程度を超えて殴りかかるなどすれば、過剰防衛として責任を問われることがある。あくまで身を守るのに必要な範囲にとどめるのが肝要だ。

暴行はその場で行われている犯罪であり、現行犯にあたる。現行犯人は警察官でなくても誰でも逮捕でき（刑事訴訟法213条）、取り押さえた場合は直ちに警察官に引き渡す必要がある（同法214条）。

もっとも、雨宮弁護士は現実的な選択として別の対応を勧める。

「取り押さえも、逮捕に必要な限度を超えて痛めつければ、逆にこちらが暴行・傷害の責任を問われかねません。無理に取り押さえるより、その場を離れて安全を確保したうえで110番する方が安全な場合が多いといえます」

その場合、証拠の観点からは、日時・場所・相手の特徴・状況をメモし、可能なら動画や写真を残しておくとよいという。

また、勝手に触れられて精神的苦痛を受けた場合には、不法行為（故意・過失で他人の権利を侵害する行為。民法709条）が成立し、慰謝料を請求できる可能性がある。

着物や帯が汚れたり破れたりすれば、クリーニング代や修理代といった財産的損害も対象になり得る。

ただし実務上は、相手の身元が分からなければ請求は難しい。「まずは相手の特定が出発点になります。損害額が高額にならない場合、費用面で赤字になることもあり、費用対効果が悩ましい点です」と雨宮弁護士は打ち明ける。

“親切心”は免罪符になるのか

「崩れているのを教えてあげただけ」「親切心でやった」--。こうした善意は、法的な評価を左右するのか。

雨宮弁護士の答えは明快だ。「犯罪の成否には、原則として影響しません」。暴行罪が成立するには「相手にケガをさせよう」という意図までは必要なく、「相手が身につけているものに力を加える」という認識があれば足りるという。

「“直してあげよう”という親切心があっても、触る・引っ張るという行為を分かって行っている以上、故意は認められます」（雨宮弁護士）

良かれと思ったという動機は、処分の軽重を判断する一事情にはなり得ても、犯罪の成立自体を消すものではない。

もちろん、法令に基づく行為や正当な業務であれば、違法性が否定されることもある（刑法35条）。だが「他人の着方を勝手に“直す”ことに法的な根拠はなく、相手の同意もありません。善意だけで、無断で他人の身体・衣服に触れる行為が正当化されることはありません」と雨宮弁護士は言い切る。

「民事の慰謝料等の請求においても、『親切心だった』という事情があっても、不法行為が成立しなくなるわけではありません。

相手の同意なく身体・衣服に触れれば、それ自体が権利侵害と評価され得ます」（同前）

夏祭りや花火大会で和服を着る機会も多いシーズンだ。着物警察との万が一の事態に備えて、これらの法的知識を頭に入れておくと良いだろう。