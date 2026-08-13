100均ってここまで進化してるんだ！「300円とは思えん…」大容量×お洒落なバッグ

先日 ダイソー をチェックしていると、大容量で実用性抜群のお洒落なバッグを発見！330円（税込）とは思えないクオリティの高さで、 アパレル ショップで購入するよりもお手頃に手に入るので、見つけたら迷わず買いのイチオシアイテムです。普段使いはもちろん、デスク整理や旅行用にも持っておくと 便利 ですよ♪

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商品情報

商品名：フリンジクラッチバッグ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480805320

サイドにあしらわれたフリンジがアクセントになった、お洒落なダイソーの『フリンジクラッチバッグ』。流行りに左右されないデザインで長く愛用できるのも魅力です。

ナチュラルなカラーに、黒のファスナーとファスナートップが全体を引き締め、大人の普段使いに自然と馴染んでくれますよ♪

ネップが入った表情豊かな生地は厚手でしっかりとしたつくりなのに、お値段はなんと330円（税込）とコスパのよさにも驚きです。

存在感のある大きめサイズで、マチはないですが収納力抜群です。

中は整理しやすい仕切り付きなのでごちゃつかず、いつでもきれいに整った状態をキープできるのが嬉しいポイントです。

実際にA4サイズのクリアファイルや長財布、スマホを入れてみましたが、まだまだ余裕があります。

お出かけ用のバッグとしてはもちろん、バッグインバッグとして中身を整理するのにもぴったり。お仕事で使う書類や小物をひとまとめにしておけば、デスクワークの準備もスムーズに。

商品タグの裏面を見てみると、尖ったものや重いものを入れたりしないでくださいといった注意書きがあるので、荷物は詰め込みすぎず必要なものを厳選して持ち歩くのがおすすめです◎

今回は、ダイソーの『フリンジクラッチバッグ』をご紹介しました。

高見えデザインと見た目以上の収納力で、幅広いシーンで活躍する優秀アイテム♪ぜひこの機会にダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。