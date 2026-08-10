チャンネル情報

離婚カウンセラー松本恵美です 突然、夫の不倫が始まり、約2年悩み続けた末に熟年離婚を経験しました 夫を恨み、不倫相手を恨み、自分の境遇を恨み、「もう消えてしまいたい」と何度も思いました あなたが後悔の少ない選択ができるように、そして苦しい毎日の中でも少しずつ前を向けるように、その時間に寄り添いたいと思っています